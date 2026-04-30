Vecinos y Ayuntamiento de Arona, al margen de la remodelación del puerto de Los Cristianos

La Plataforma en Contra de la Ampliación del Puerto de Los Cristianos mantuvo un encuentro con varios concejales del grupo de gobierno y la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes (PP), en el que la asociación denunció que ni sus reclamaciones ni las del propio ayuntamiento han sido incorporadas en la redacción del proyecto de remodelación del puerto.
En el encuentro, el presidente de la asociación, Jorge Bello, trasladó la preocupación por el “incumplimiento” de la Autoridad Portuaria, que les había prometido, aseguró, que cualquier intervención en el puerto “no solo mejoraría la operativa, sino que respetaría la identidad, el equilibrio y la condición de destino turístico de Los Cristianos”.
Afirman que el pliego para la ejecución del proyecto, ya finalizado, responde exclusivamente a un interés “portuario y económico”, sin que se hayan incorporado las aportaciones de la asociación vecinal ni, según les trasladaron los propios ediles, las del ayuntamiento.
Los representantes municipales presentes admitieron su “sorpresa” ante un proyecto que calificaron de “ineficiente” y que, a su juicio, “hipoteca el futuro del municipio”. Mostraron igualmente su rechazo a la construcción de un macro aparcamiento en la explanada del muelle y la avenida de La Habana, por su grave impacto visual y porque “duplicaría el número de vehículos en una zona que ya registra una saturación crónica”. En la misma línea, se opusieron a que dicha avenida se transforme en una vía rápida a costa de suprimir aparcamientos, zonas peatonales y áreas verdes.
Durante el encuentro, la plataforma preguntó también por el estado de la regeneración de la playa de Los Tarajales, para la que el ayuntamiento cuenta con una partida presupuestaria desde hace tiempo. Los ediles informaron de que el encargo había sido derivado a Gesplan, sin mayor concreción sobre el alcance ni los plazos de la actuación.
MANIFESTACIÓN
La asociación salió de la reunión con dos peticiones sobre la mesa: la creación de una mesa de trabajo con todos los actores implicados, en la que la plataforma tenga presencia, y una posición firme y pública del grupo de gobierno ante la problemática portuaria. De igual forma, los gorras rojas anunciaron a este periódico que convocarán una asamblea a finales de mes en el centro cultural y prevén la celebración de una manifestación entre el 6 y 7 de junio.