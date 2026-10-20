Susto de madrugada en la playa de Troya: dos hombres caen desde un muro

Dos hombres han resultado heridos durante la madrugada de este martes, 20 de octubre, tras precipitarse desde un muro en la playa de Troya, situada en el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife. Ambos necesitaron asistencia sanitaria y fueron trasladados a centros hospitalarios, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo sobre las 02.06 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una llamada alertando de que dos personas habían caído desde un muro en la zona.
Tras recibir el aviso, el centro coordinador activó los recursos de emergencia necesarios para atender a los afectados.
Trasladados a dos hospitales del sur de Tenerife
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) movilizó una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico hasta el lugar del accidente.
Una vez allí, los profesionales sanitarios atendieron a los dos hombres.
Uno de ellos presentaba un traumatismo en una extremidad inferior de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Tras ser estabilizado, fue evacuado en una ambulancia sanitarizada al Hospital del Sur.
El segundo afectado sufrió diversas contusiones y fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur.
En el dispositivo también participaron agentes de la Policía Local de Adeje, que se encargaron de instruir las diligencias correspondientes.
Por su parte, efectivos de la Policía Nacional colaboraron con los servicios de emergencias durante la intervención.
Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que ambos hombres se precipitaron desde el muro ni la altura desde la que cayeron.