Gunpowder se alza en el Aguere Cultural con el XXI Premio de Música de la ULL

El festival ULL Rock retornó el pasado viernes al Aguere Espacio Cultural, que albergó la final del XXI Premio de Música, organizado por la Universidad de La Laguna a través de su Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria.
Gunpowder, con su energía glam contagiosa, se hizo con el primer premio, de 1.400 euros, mientras que el segundo, de 600 euros, recayó en Revenge and Desire. Al escenario subieron durante la velada las formaciones también finalistas Ahora Te Jodes, Mutable y Vergil Must Die, así como la banda ganadora del año pasado, Muda.
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