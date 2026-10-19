La Oreja de Van Gogh vuelve a Canarias después de 20 años sin actuar en el Archipiélago. La banda ofrecerá dos actuaciones este fin de semana, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, dentro de su gira Tantas cosas que contar Tour 2026, que supone también el regreso de Amaia Montero como vocalista.
Los conciertos se celebrarán el viernes 23 de octubre en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, y el sábado 24 de octubre en el Campo de Fútbol de Adeje, en el sur de Tenerife. Ambas actuaciones están programadas para las 21.00 horas.
El grupo regresa a las Islas en una etapa marcada por el reencuentro con su primera cantante y la celebración de sus 30 años de trayectoria musical.
Cuándo y dónde son los conciertos de La Oreja de Van Gogh en Canarias
La primera actuación tendrá lugar este viernes, 23 de octubre, en el Anexo del Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria.
Un día después, el sábado 24, la formación actuará en el Campo de Fútbol de Adeje, en Tenerife, también a partir de las 21.00 horas.
Para el concierto de Adeje se anuncian entradas desde 50 euros, según la información publicada por Turismo de Tenerife.
La organización NewEvent mantiene habilitada la venta de entradas para ambas citas a través de su página oficial de entradas.
Amaia Montero vuelve a los escenarios con La Oreja de Van Gogh
Uno de los principales atractivos de esta gira es el regreso de Amaia Montero, cuya voz estuvo vinculada a los primeros grandes éxitos de la banda.
La cantante vuelve a ponerse al frente de la formación en una gira que conmemora las tres décadas transcurridas desde el nacimiento del grupo en San Sebastián, en 1996.
Los organizadores destacan la expectación que ha generado este reencuentro, tanto entre quienes siguieron a La Oreja de Van Gogh desde sus comienzos como entre nuevas generaciones de seguidores.
La gira Tantas cosas que contar Tour 2026 recupera el repertorio que convirtió a la formación en uno de los grupos más conocidos del pop español.
Los grandes éxitos que sonarán en Canarias
Los conciertos ofrecerán un recorrido por algunas de las canciones más reconocibles del grupo, entre ellas Cuídate, La playa, Puedes contar conmigo, Rosas y 20 de enero.
Estos temas forman parte del repertorio anunciado para una gira que combina la celebración de su aniversario con el regreso de su primera vocalista.
La banda también ha presentado una nueva canción, Todos estamos bailando la misma canción, dentro de esta etapa musical, según recoge el Ayuntamiento de Adeje en su agenda cultura.