La Oreja de Van Gogh dará dos conciertos en Canarias

La Oreja de Van Gogh, una de las bandas más influyentes y queridas del pop en español, celebra su 30 aniversario regresando a los escenarios con la gira “Tantas cosas que contar – Tour 2026”, una de las más esperadas del panorama musical y marcada por el reencuentro con su formación original. Dentro de este tour histórico, Canarias acogerá dos conciertos únicos que prometen convertirse en auténticos hitos para el público del archipiélago.
El primer concierto de La Oreja de Van Gogh será en Gran Canaria, el 23 de cotubre, en el anexo al estadio de Gran Canaria, mientras el segundo, el 24 de octubre, será en el campo de fútbol de Adeje, en Tenerife.
Los conciertos de Gran Canaria y Tenerife prometen convertirse en dos citas inolvidables, donde el público canario podrá revivir los grandes himnos de la banda en la voz y la formación que dio origen a uno de los mayores referentes del pop español.
Entradas a la venta para La Oreja de Van Gogh
La venta de entradas estará activa el próximo 15 de diciembre a las 11:00 h en Canarias y a las 12:00 h en Península, a través del enlace oficial.
Un regreso histórico y un tour para celebrar 30 años de música
La Oreja de Van Gogh celebra su 30 aniversario volviendo a los escenarios con su formación original, que no actuaba en Canarias desde 2006. Este regreso reúne de nuevo a los miembros que dieron vida a algunos de los mayores éxitos del pop español, recuperando la esencia y la conexión que marcaron a millones de seguidores.
La gira “Tantas cosas que contar” repasará canciones emblemáticas como Cuídate, La Playa, Puedes contar conmigo, Rosas o 20 de enero, y rendirá homenaje al 25º aniversario de “El viaje de Copperpot”, uno de los discos más influyentes de su trayectoria.
La banda lo resume su regreso de la siguiente manera: “Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hoy más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora”.