Frank Peter Zimmermann y Mahler cierran la temporada de la Sinfónica de Tenerife

La Sinfónica de Tenerife despide su temporada 2025/2026 el próximo viernes, 12 de junio, con un concierto de especial relevancia por repertorio y por nombres propios. El violinista Frank Peter Zimmermann, uno de los grandes solistas del panorama internacional, regresa a la formación para interpretar el Concierto para violín en re mayor de Ludwig van Beethoven, en un programa que completa la Sinfonía nº 4 de Gustav Mahler. Bajo la dirección de Pablo González, la cita tendrá lugar a las 19.30 horas en la Sala Sinfónica del Auditorio de Tenerife, en la capital tinerfeña, y contará con el debut con la formación de la soprano Jone Martínez.
Para Pablo González, las dos partituras comparten una cualidad poco habitual: “Parecen contemplar el mundo con una mezcla de profundidad y transparencia, como si la complejidad de la experiencia humana pudiera expresarse desde la sencillez”. El director principal invitado de la Sinfónica considera además especialmente significativo cerrar la temporada con este programa.
La velada se abrirá con una de las grandes obras del repertorio concertante: el Concierto para violín en re mayor, compuesto por Beethoven en 1806. La partitura, convertida con el paso del tiempo en una referencia absoluta para generaciones de intérpretes, plantea un diálogo de extraordinaria nobleza entre el solista y la orquesta, con una escritura de gran amplitud expresiva y equilibrio formal. “Cada idea encuentra su lugar con una lógica casi inevitable”, señala González, quien destaca la capacidad de la partitura para combinar grandeza arquitectónica e intimidad emocional.
El encargado de asumir la parte solista será Frank Peter Zimmermann, uno de los violinistas más prestigiosos de la actualidad y una figura habitual de las principales salas y orquestas internacionales. Su regreso a la Sinfónica de Tenerife, después de su última actuación en 2023, convierte esta cita en uno de los grandes acontecimientos de la recta final de la temporada. En los últimos años ha actuado con formaciones como la Berliner Philharmoniker, la Cleveland Orchestra, la Boston Symphony Orchestra, la Gewandhausorchester de Leipzig o la Filarmonica della Scala.
UNA VISIÓN LUMINOSA
La segunda parte estará dedicada a la Sinfonía nº 4 en sol mayor (rev. 1910) de Gustav Mahler, una de las obras más singulares del compositor austríaco. Concebida en torno a una visión infantil del paraíso, la partitura combina luminosidad, ironía, ternura y una profunda reflexión sobre la vida y la trascendencia.
“Es quizá la más transparente y luminosa de sus sinfonías”, explica González. “Bajo su aparente simplicidad se esconde una profunda reflexión sobre la vida, la muerte y la trascendencia, culminando en esa visión final del paraíso contemplado a través de los ojos de un niño”.
La soprano Jone Martínez debutará con la formación del Cabildo en esta interpretación. Especializada en repertorio barroco e historicista, la cantante vasca ha actuado con conjuntos como el Bach Collegium Japan, La Cetra Barockorchester Basel o la Orquesta Barroca de Sevilla, y ha colaborado con orquestas como The Philadelphia Orchestra, la Orquesta Nacional de España o la Orquesta Sinfónica de RTVE.
“Estas dos obras nos invitan a recuperar una capacidad que quizá perdemos con demasiada facilidad: la de mirar el mundo con asombro”, resume Pablo González. “No desde la ingenuidad, sino desde una sabiduría que sabe que, a veces, las verdades más profundas se expresan con la mayor sencillez”.
EXPERIENCIAS PREVIAS A LA CITA
Las últimas entradas para el concierto están disponibles en el sitio web www.sinfonicadetenerife.es, por teléfono y en la taquilla del Auditorio de Tenerife (de lunes a viernes, de 10.00 a 17.00 horas).
Quienes deseen profundizar en el programa podrán asistir al Mirador musical, un encuentro previo con los artistas invitados que tendrá lugar a las 18.45 horas en la Galería Castillo del Auditorio. Además, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música (Atadem) organiza una charla divulgativa a las 18.30 horas en la Sala Avenida, impartida en esta ocasión por Leandro Martín.
Para este concierto estará además disponible la Lanzadera Sinfónica, un servicio gratuito de guaguas de Titsa que conecta distintos puntos del norte y sur de la Isla con el Auditorio de Tenerife. Las plazas pueden reservarse hasta las 23.00 horas del día anterior al concierto.