Ocho conciertos de 16 músicos configuran el Festival de Cuerda Pulsada Ciudad de La Laguna

Ocho conciertos de dieciséis intérpretes integran el III Festival Internacional de Cuerda Pulsada Ciudad de La Laguna (Ficup), que se celebrará del 1 al 8 de julio en cinco espacios de la ciudad y contempla, asimismo, clases magistrales, concursos y talleres. El Ficup cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento y la Fundación CajaCanarias.
Sus directores, los músicos tinerfeños David Duque y Luis Alejandro García, adelantan algunas novedades de la nueva entrega, en cuyo cartel figuran instrumentistas de primer nivel en el mundo del timple, la música antigua y la luthería, como el tiorbista aragonés Nacho Laguna, el guitarrista italiano Carlo Marchione, el sevillano Francisco Bernier, el gaditano Antonio Toledo, el grancanario Nicolás Mendoza y la zamorana Sara Guerrero, David Ballesteros, violinista tinerfeño de la Sinfónica de Londres, y la soprano Marta Heras, a los que se suman los timplistas canarios Germán López, Derque Martín y el propio David Duque.
VARIEDAD
“Contamos con una programación muy variada”, destaca Duque, también guitarrista y arreglista. “Cualquier persona puede encontrar su espacio asistiendo a ocho conciertos, seis de ellos de entrada gratuita. Además, habrá una feria y muestra de instrumentos musicales, una amplia oferta formativa, un concurso de interpretación, talleres y conferencias”.
Según avanza el guitarrista Luis Alejandro García, los concursos de guitarra, timple y composición son un valor añadido que opera como “espacio de promoción de los jóvenes intérpretes y de su trabajo, enfrentándose a una situación real y exigente”. “Se trata de incentivar dicho esfuerzo con los premios que ofrecemos, además de situarlos en su contexto y en su nivel”, agrega.
El concurso de composición, señala Duque “contribuye a aportar nuevos repertorios a la literatura musical canaria, especialmente la vinculada al timple”. En esta edición se estrenarán las dos obras premiadas el año pasado, compuestas por Jonás García y Celia Rivero para dúo de timple y clarinete y de timple y viola, respectivamente.
Tanto Duque como García subrayan que buscan la consolidación del festival como un referente, en las Islas y fuera de ellas, alrededor de la cuerda pulsada, “algo que se va haciendo más real con cada edición”. Aun así, convienen en que deben trabajar en la captación de nuevos públicos y la participación de un mayor número de instrumentistas de fuera de las Islas, “particularmente, a través de un certamen de guitarra de escala internacional”.
“Nos encantaría poder facilitar el acceso a la formación por medio de un programa de becas”, manifiestan. “Y otro sueño, inspirándonos en el Encuentro de Guitarra de Guía y otros festivales, como el de Petrer, sería ofrecer a los más jóvenes un alojamiento común en La Laguna para facilitar y potenciar la convivencia a lo largo de todo el festival”.
El Ficup tendrá como sedes la Casa Anchieta, la Casa-Museo de Los Sabandeños, el Teatro Leal, la Fundación Cristino de Vera y el antiguo Convento de Santo Domingo. “Una de las realidades que más nos alegra -indican- es que comprobamos que quien viene, repite. Las semillas que vamos plantando dan sus frutos y hasta empiezan a surgir proyectos que, en cierto modo, han nacido en el festival, como el grupo A 3 Tiempos, con tres jóvenes -dos de ellos, Diego y Gael, ganadores de los concursos de guitarra y timple-, que se abren camino en Canarias”.
APOYOS
Promover una cita de estas características implica un gran esfuerzo y dedicación. Por eso se promociona la figura del Amigo del Festival, que mantiene abierta en su web, festivaldecuerdapulsada.com, para las personas que deseen contribuir económicamente a su sostenimiento o quieran recibir puntualmente información sobre la cita.
“Uno de los mayores desafíos es la financiación a través de los apoyos institucionales. Para esta edición hemos sumado algunos pequeños patrocinadores que aportan su granito de arena para seguir creciendo, y luchamos por lograr algún otro apoyo institucional que se una a la Fundación CajaCanarias y al Ayuntamiento, nuestros pilares fundamentales”, concluyen.