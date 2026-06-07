cultura

‘Elara, un viaje a las estrellas’ que despega esta tarde en el Espacio La Granja

La compañía vasca Mar Mar Teatro presenta este domingo su nueva creación, una pieza para público familiar que aborda el duelo en la infancia desde el humor y la música
Imagen del espectáculo que se escenifica esta tarde. / DA
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El Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife, se convierte este domingo (18.00 horas) en la lanzadera de Elara, un viaje a las estrellas, la tierna e ingeniosa propuesta escénica de Mar Mar Teatro. Recomendada para público a partir de los cinco años, la obra ofrece a los más pequeños un acercamiento sensible y luminoso a un tema tan complejo como la pérdida de un ser querido.

Elara, un viaje a las estrellas utiliza el humor, la música y la pedagogía como recursos para conectar tanto con niños como con adultos. La protagonista es Elara, una niña que ha crecido bajo el cuidado de su abuela. El nudo surge cuando la pequeña se enfrenta al significado de la pérdida en el momento en el que esa persona tan especial se convierte en polvo de estrellas. A partir de ese instante, Elara emprenderá una travesía espacial a través de planetas y galaxias con el objetivo de encontrar el sentido de la vida. Lo que no sabe es que, entretanto, comenzará a experimentar y superar las diferentes fases del duelo.

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El Espacio La Granja ha puesto a la venta las entradas en su web al precio de seis euros. También se pueden adquirir en la taquilla antes del comienzo de la función.

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