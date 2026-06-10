Dos agentes de la Policía Nacional han salvado la vida de un hombre que presentaba una profunda herida en el cuello después de acceder de urgencia a su vivienda y practicarle maniobras de primeros auxilios para frenar una grave hemorragia en un servicio del que es de justicia resaltar la celeridad a la hora de reaccionar por parte de estos funcionarios ante una emergencia tan extrema como la que nos ocupa, así como su loable capacidad para improvisar en el afán de evitar un resultado irreversible.
En información facilitada desde el gabinete de prensa de la Comisaría provincial del Cuerpo Nacional de Policía y ampliada por fuentes conocedoras del suceso en cuestión, los hechos tuvieron lugar el pasado 23 de mayo en el Puerto de la Cruz, localidad por cuyas calles patrullaban estos agentes cuando, inesperadamente, un vecino reclamó su ayuda en un caso que pronto comprendieron era de vida o muerte.
Dicho vecino les contó que acababa de recibir un terrible mensaje enviado por un amigo suyo donde no solo se despedía de él sino que, para mayor dramatismo, iba acompañado de una fotografía en la que aparecía tendido en el suelo y ensangrentado.
No había tiempo que perder y, así lo demuestran los hechos, los agentes actuaron en consecuencia. Tras conocer por el vecino que les interpeló dónde vivía el afectado (por respeto a su privacidad, solo apuntar que se trata de un domicilio ubicado en el centro de la referida localidad norteña) para llegar cuanto antes al piso en cuestión.
Una vez allí, tras llamar a la puerta, escucharon quejidos y peticiones de auxilio desde el interior de la vivienda y, sin tiempo que perder dado que les constaba fehacientemente que existía un riesgo inminente para la vida de la víctima, los policías decidieron acceder al inmueble mediante el derribo de la puerta.
Pero la tarea no fue sencilla. Aunque en los coches patrulla suele haber material para derribar la puerta de una vivienda, no fue así en este caso, por lo que los agentes, conscientes de cada minuto era valioso, primero la emprendieron a golpes y patadas contra dicha puerta, pero como no cedía supieron improvisar y acabaron tumbando el obstáculo dándole golpes con un extintor.
Ya dentro de la vivienda localizaron a un hombre tendido en el suelo con una profunda herida inciso-contusa en el cuello, presuntamente causada por él mismo con un arma blanca.
Los agentes actuaron de forma inmediata aplicando técnicas de primeros auxilios y control de hemorragias, logrando contener la pérdida de sangre y mantener con vida al herido mientras llegaban los servicios sanitarios, que ya habían sido movilizados.
Según informó la Policía Nacional, cuando los recursos médicos llegaron al lugar, la víctima -de 27 años- presentaba síntomas compatibles con un cuadro de shock hipovolémico y un avanzado estado de hipotermia debido a la importante pérdida de sangre sufrida.
La rápida actuación conjunta de los agentes y del personal sanitario permitió estabilizar al hombre y evitar un desenlace fatal.
Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Canarias, donde fue intervenido quirúrgicamente.