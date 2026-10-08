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En estado crítico un motorista tras chocar con un coche en Tenerife

El afectado fue evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias
Accidente de madrugada en la TF-1: una colisión deja a una persona hospitalizada
Ambulancia del SUC. 112 Canarias (archivo)
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Un hombre ha sido ingresado en estado crítico tras un accidente de tráfico ocurrido durante la noche de este miércoles, 7 de octubre, en el municipio de El Rosario, en Tenerife, en el que se vieron implicados una motocicleta y un turismo.

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el incidente se produjo en la calle El Sino, donde los servicios de emergencia recibieron una alerta a las 21.23 horas.

Tras recibir el aviso, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios, desplazándose hasta el lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

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A su llegada, el personal sanitario asistió a un hombre que presentaba diversos traumatismos de carácter grave como consecuencia del accidente.

Tras ser estabilizado en el lugar, el afectado fue evacuado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde ingresó en estado crítico.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil se encargaron de regular el tráfico en la zona y de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del siniestro.

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