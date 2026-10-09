Un accidente provoca importantes retenciones en la TF-5

Un accidente de tráfico registrado este viernes, 9 de octubre, en la autopista TF-5, está provocando importantes retenciones en dirección al norte de Tenerife.
El siniestro se ha producido sobre las 8.00 horas, a la altura de Los Naranjeros, en el municipio de Tacoronte, donde dos vehículos han colisionado por causas que, por el momento, se desconocen.
La incidencia está generando importantes problemas de circulación en la autopista del norte, coincidiendo con una de las franjas de mayor intensidad de tráfico de la mañana.
Hasta el lugar se han desplazado los servicios de emergencia, que se encuentran interviniendo en la zona.
Por el momento, se desconoce si hay personas heridas y el alcance de las posibles lesiones de los ocupantes de los vehículos implicados.
Se recomienda a los conductores que circulen por este tramo de la TF-5 que extremen la precaución ante las retenciones ocasionadas por el accidente.