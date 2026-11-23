Los equipos de emergencia han localizado el cuerpo sin vida de una persona que permanecía desaparecida en el Risco de Famara, en Lanzarote.
El hallazgo se produjo durante la mañana del sábado, 21 de noviembre, después de un dispositivo de búsqueda que comenzó la noche anterior y en el que participaron efectivos terrestres, unidades especializadas y un helicóptero de rescate.
Según ha confirmado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, la búsqueda se inició el viernes, después de que se comunicara la desaparición de una persona en esta zona del norte de la Isla.
El vehículo de la persona desaparecida había sido localizado en las inmediaciones de la Ermita de Las Nieves, lo que permitió orientar las labores de rastreo hacia el entorno del Risco de Famara, según han publicado medios locales.
Un dispositivo de búsqueda durante toda la noche
Los efectivos de Emergencias de Lanzarote (Emerlan) movilizaron a sus unidades de montaña, canina K9 y de drones para tratar de encontrar a la persona desaparecida.
Los equipos continuaron trabajando sobre el terreno hasta aproximadamente las tres de la madrugada del sábado, aunque las labores finalizaron sin resultados.
A primera hora de la mañana se reanudó el operativo y se solicitó la colaboración del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias.
Finalmente, sobre las 08:52 horas del sábado, los equipos de emergencia localizaron el cuerpo sin vida de la persona desaparecida.
Un helicóptero interviene para recuperar el cuerpo
El hallazgo se produjo en una zona de difícil acceso del Risco de Famara, por lo que fue necesario desplegar un dispositivo específico para recuperar el cuerpo.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos especializados en rescate de altura, que contaron con el apoyo de una unidad de drones para intervenir sobre el terreno.
Posteriormente, se coordinó la recuperación del cuerpo con el helicóptero del GES, en colaboración con el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 y la Guardia Civil.
La aeronave sobrevoló el Risco y parte de la costa oeste de Lanzarote durante el operativo.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.