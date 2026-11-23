La Policía Autonómica de Canarias ha detenido en Santa María de Guía, en Gran Canaria, a un hombre que tenía cuatro órdenes judiciales en vigor por procedimientos relacionados con presuntos delitos de estafa y coacciones.
El arrestado llevaba varios meses residiendo en el municipio, donde fue localizado después de permanecer en paradero desconocido y sin atender los requerimientos judiciales.
Según ha informado el Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), las cuatro requisitorias habían sido dictadas por diferentes órganos judiciales de Telde y San Bartolomé de Tirajana. La más antigua estaba vigente desde 2025.
El hombre se encontraba en situación de rebeldía, lo que significa que no había comparecido ante la Justicia pese a los requerimientos efectuados y permanecía pendiente de localización.
Llevaba meses residiendo en Santa María de Guía
La detención fue posible gracias a las investigaciones desarrolladas por agentes del Subgrupo de Requisitorias y Localización de la Oficina de Policía Judicial.
Las pesquisas permitieron determinar que el individuo había fijado su residencia en Santa María de Guía, en el norte de Gran Canaria, donde llevaba varios meses viviendo sin que las autoridades judiciales hubieran podido localizarlo.
Una vez confirmado su domicilio, los agentes organizaron un dispositivo para proceder a su arresto y dar cumplimiento a las cuatro órdenes judiciales que tenía pendientes.
En la intervención también colaboraron efectivos de la Policía Local de Santa María de Guía, que prestaron apoyo a los agentes autonómicos.
Por el momento, no se han facilitado la edad del detenido ni otros detalles sobre los procedimientos judiciales abiertos en su contra.
Cuatro órdenes judiciales por estafas y coacciones
Las requisitorias que pesaban sobre el arrestado estaban vinculadas a investigaciones por presuntos delitos de estafa y coacciones, tramitadas en distintos órganos judiciales de Gran Canaria.
La Policía Canaria no ha precisado los hechos concretos que se investigan ni el número de posibles perjudicados.
Tampoco se ha informado de las circunstancias en las que el hombre dejó de atender los requerimientos de los juzgados.
El operativo permitió localizarlo y ejecutar los mandamientos judiciales pendientes.
La actuación estuvo dirigida por el Subgrupo de Requisitorias y Localización, una unidad especializada en encontrar a personas reclamadas por los juzgados y tribunales.
Entre sus funciones se encuentran la investigación del paradero de personas con órdenes de búsqueda, detención o comparecencia, así como la ejecución de las actuaciones necesarias para ponerlas a disposición de la autoridad judicial competente.
Estas intervenciones forman parte de las tareas de auxilio judicial que desempeña la Policía Autonómica en colaboración con la Administración de Justicia y otros cuerpos de seguridad.