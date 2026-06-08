Se escondía en un hotel de lujo: la Policía Nacional captura a un peligroso prófugo internacional en Canarias

Un espectacular despliegue en pleno corazón turístico del archipiélago ha terminado con un peligroso prófugo internacional entre rejas. La Policía Nacional ha detenido en Maspalomas (Gran Canaria) a un ciudadano francés de 50 años de edad sobre el que pesaba una estricta Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). Las autoridades judiciales de su país natal reclamaban de manera urgente su captura por su presunta implicación y responsabilidad directa en un delito de tráfico de drogas a gran escala. El sospechoso utilizaba la enorme afluencia de visitantes de la zona costera de las islas para intentar pasar desapercibido.
El implicado ya había sido juzgado y formalmente condenado en Francia por narcotráfico. Sin embargo, el sujeto logró eludir la acción de los tribunales de su país, motivo por el que fue declarado en rebeldía al encontrarse en paradero desconocido para los investigadores galos. Esta situación forzó la emisión inmediata de la correspondiente orden de busca y captura internacional.
Intervención de la Policía Nacional en un complejo turístico
La Jefatura Superior de Policía Nacional de Canarias asumió la coordinación de las pesquisas tras recibir los avisos de las redes de cooperación policial transfronteriza. Los grupos especializados en la localización de fugitivos internacionales de la Policía Nacional iniciaron un rastreo exhaustivo y lograron constatar de forma inequívoca que el reclamado se encontraba físicamente en la isla de Gran Canaria.
Los agentes del orden público localizaron con total exactitud el paradero del varón, quien se hospedaba de forma temporal en un conocido establecimiento hotelero del municipio de San Bartolomé de Tirajana. Con el fin de evitar cualquier tipo de altercado en una zona con alta presencia de visitantes extranjeros, la Policía Nacional diseñó y estableció un discreto pero contundente dispositivo policial en los alrededores del complejo. El despliegue de la Policía Nacional culminó de manera exitosa con la identificación plena del sospechoso y su posterior e inmediata detención en las dependencias hoteleras.
Traslado a la Audiencia Nacional y orden de prisión inmediata
Una vez que la Policía Nacional aseguró al detenido y lo trasladó a la comisaría, se iniciaron los trámites legales obligatorios para este tipo de requisitorias internacionales. El cuerpo de la Policía Nacional informó detalladamente al órgano judicial competente de la Audiencia Nacional, la institución judicial que se encarga de centralizar la gestión de las Órdenes Europeas de Detención y Entrega en todo el territorio nacional. El arrestado fue puesto a disposición del magistrado correspondiente de manera urgente.
Finalmente, tras evaluar los antecedentes, la gravedad de la pena que tiene pendiente en Francia y el evidente riesgo de fuga que presentaba un perfil que ya se había declarado en rebeldía, la autoridad judicial competente ha decretado su ingreso incondicional en prisión provisional. El ciudadano extranjero permanecerá bajo custodia en un centro penitenciario del archipiélago a la espera de que se completen definitivamente los trámites burocráticos y diplomáticos necesarios para formalizar su entrega material a las autoridades judiciales de Francia.
Esta operación de la Policía Nacional en San Bartolomé de Tirajana vuelve a poner de relieve la efectividad de los protocolos de seguridad compartidos en el espacio europeo, impidiendo que los núcleos turísticos de las Islas Canarias funcionen como zonas de refugio o escondite para integrantes del crimen organizado internacional.