Accidente en la TF-5: un motorista herido trasladado al hospital

A las 07:54 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que un motorista precisaba asistencia sanitaria tras un accidente de tráfico en la TF-5, sentido descendente, zona de El Mayorazgo, Santa Cruz de Tenerife.
Personal del SUC asistió al motorista, un hombre de 27 años que en el momento inicial de la asistencia presenta lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Guardia Civil reguló el tráfico en la vía, en la que se registraron varios accidentes, y realizó el atestado correspondiente.
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