sucesos

Accidente en la TF-5: un motorista herido trasladado al hospital

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía la alerta
Susto en la TF-1: vuelca un vehículo a la altura de Santa Cruz de Tenerife
WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
Google News

A las 07:54 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que un motorista precisaba asistencia sanitaria tras un accidente de tráfico en la TF-5, sentido descendente, zona de El Mayorazgo, Santa Cruz de Tenerife.

Personal del SUC asistió al motorista, un hombre de 27  años que en el momento inicial de la asistencia presenta lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones,  trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Noticias relacionadas
  1. Drama en Radazul: una embarcación arrolla a un buceador de 30 añosDrama en Radazul: una embarcación arrolla a un buceador de 30 años
Google CONVIERTE DIARIO DE AVISOS EN UNA FUENTE DE INFORMACIÓN PREFERIDA EN GOOGLE

Guardia Civil reguló el tráfico en la vía,  en la que se registraron varios accidentes, y realizó el atestado correspondiente.

WhatsAppChatGPTClaudeTelegram
TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas