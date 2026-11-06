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Una discusión en un centro comercial de Canarias termina con un ataque con machete y una huida por las azoteas

La Guardia Civil detuvo al joven de 25 años como presunto autor del delito de lesiones graves
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Imagen de archivo de Guardia Civil. DA
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La Guardia Civil de Fuerteventura ha detenido a una persona de 25 años como presunto autor de un delito de lesiones graves por agredir supuestamente con un machete a otro hombre durante una reyerta en la localidad de Corralejo.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos tras la denuncia presentada por la víctima, que aseguró haber sido agredida por dos personas en un centro comercial de la localidad, ha informado este viernes el instituto armado en un comunicado.

Tras recibir asistencia por lesiones leves en un centro de salud, el denunciante regresó a su vivienda, donde presuntamente se encontraba el principal implicado en la agresión, quien supuestamente volvió a atacarle con un machete y le causó una herida de siete centímetros en un brazo, por la que necesitó puntos de sutura.

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Los agentes localizaron posteriormente al presunto autor de la agresión, que fue detenido horas después de presentarse la denuncia.

Durante la búsqueda, el sospechoso intentó ocultarse en las azoteas de varias viviendas mientras portaba el arma utilizada en la agresión, ha indicado la Guardia Civil.

En el trascurso de las diligencias, los agentes comprobaron además que el detenido tenía una orden judicial de búsqueda y detención por hechos anteriores.

El arrestado, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puerto del Rosario.

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