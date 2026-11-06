Detenido por apuñalar a un vecino tras discutir por un perro suelto en La Laguna

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 44 años como presunto autor de un apuñalamiento en San Lázaro, en el municipio tinerfeño de San Cristóbal de La Laguna. La agresión se produjo después de una discusión entre dos vecinos por un perro potencialmente peligroso que paseaba su dueño sin correa ni bozal.
Según la información facilitada por la Policía Nacional, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de un parque infantil del barrio de San Lázaro, donde la víctima recriminó al otro hombre que llevara al animal suelto y sin las medidas de seguridad correspondientes.
Este reproche desencadenó una discusión entre ambos vecinos. Tras el enfrentamiento verbal, el presunto agresor abandonó el lugar y regresó a su vivienda.
Sin embargo, minutos después volvió a la calle, donde se encontró nuevamente con la víctima. En ese momento, según el relato policial, le asestó una puñalada en el pecho con un cuchillo de cocina que había cogido previamente en su domicilio.
Detenido en el lugar del apuñalamiento en La Laguna
Hasta el lugar de los hechos se desplazaron los servicios sanitarios, que atendieron al herido y procedieron a su traslado a un centro hospitalario para recibir asistencia médica por las lesiones sufridas.
La información policial no detalla la gravedad de las heridas ni el estado actual de la víctima.
Por su parte, los agentes de la Policía Nacional que intervinieron en el operativo localizaron al presunto responsable en el mismo lugar donde se había producido la agresión y procedieron a su detención.
Durante la actuación, los funcionarios policiales también intervinieron el cuchillo de cocina utilizado en el apuñalamiento.
El detenido, de 44 años, fue puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial competente.