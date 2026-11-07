La borrasca Bruna obliga a suspender partidos, ferias y actividades en Canarias: todas las cancelaciones

La llegada de la borrasca Bruna a Canarias ha obligado a suspender partidos de fútbol, aplazar ferias y cancelar numerosas actividades culturales y de ocio previstas para este fin de semana. Ayuntamientos, cabildos y organizadores han comenzado a adoptar medidas preventivas ante las fuertes lluvias, las rachas de viento y el temporal marítimo que afectarán al Archipiélago, especialmente durante el domingo 8 de noviembre.
Entre los eventos afectados se encuentran la Feria de la Ciencia de La Orotava, la programación del Festival de Novela Histórica de Tacoronte y la Feria Insular de Artesanía de La Gomera. También se han anunciado cierres de museos, instalaciones deportivas, parques, senderos y espacios naturales de Tenerife.
Estas decisiones responden a las alertas declaradas por el Gobierno de Canarias, que prevé que el frente asociado a Bruna atraviese las Islas de oeste a este entre el sábado y el domingo, con precipitaciones que podrían alcanzar los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en algunas zonas y rachas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora.
Partidos suspendidos y aplazamiento de la Feria de la Ciencia
El deporte es uno de los ámbitos afectados por las medidas preventivas. La Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas ha suspendido todos los encuentros oficiales de fútbol y fútbol sala organizados directamente por este organismo en Gran Canaria cuyo inicio estuviera previsto a partir de las 11.00 horas de este sábado, 7 de noviembre.
La decisión también afecta, durante toda la jornada del sábado, a los partidos provinciales en Lanzarote y Fuerteventura que requieran el desplazamiento de equipos procedentes de Gran Canaria.
La federación ha precisado que esta suspensión no se extiende automáticamente a las competiciones nacionales y autonómicas gestionadas por otros organismos.
En Tenerife, una de las principales modificaciones afecta a la XXIII Feria de la Ciencia de La Orotava, inicialmente prevista para este domingo. El Ayuntamiento ha confirmado su aplazamiento hasta el 15 de noviembre, manteniendo el horario de 10.30 a 18.30 horas.
La cita se desarrollará en el entorno de la plaza de la Constitución y la calle Escultor Estévez, con actividades divulgativas, experimentos, talleres y propuestas científicas para todos los públicos.
Tacoronte, La Laguna y Arona suspenden actividades
El Ayuntamiento de Tacoronte ha anunciado la suspensión de todas las actividades deportivas, culturales y de ocio previstas para el domingo, tanto en espacios interiores como exteriores.
La medida afecta también a la programación dominical del VI Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte y a una representación teatral prevista en el Auditorio Capitol, dentro de las Jornadas de Autocuidado y Buen Trato.
Además, permanecerán cerrados el Mercadillo del Agricultor, el Mercado Municipal La Estación, el Cementerio Municipal, la Biblioteca y las instalaciones deportivas y culturales de titularidad municipal.
En La Laguna, el Consistorio ha decidido cerrar desde las 00.00 horas del domingo los parques municipales, centros ciudadanos, centros de mayores, bibliotecas, teatros e instalaciones deportivas y culturales.
También quedan suspendidos todos los actos y eventos organizados por el Ayuntamiento. Las restricciones incluyen el acceso al aparcamiento de la Cruz del Carmen, las piscinas naturales y los entornos costeros del municipio.
Por su parte, el Ayuntamiento de Arona ha ordenado suspender todas las actividades al aire libre y las desarrolladas en instalaciones municipales desde la medianoche del domingo y hasta que finalice el episodio meteorológico.
El TEA cierra y cancela sus actividades
El TEA Tenerife Espacio de las Artes, situado en Santa Cruz de Tenerife, tampoco abrirá sus puertas este domingo como consecuencia de la activación del Plan de Emergencias Insular.
El centro ha anunciado la suspensión de todas sus actividades, incluida la proyección de la película Blue Heron, prevista para las 19.00 horas.
Las personas que hayan adquirido entradas podrán solicitar su devolución a través del correo electrónico tea@teatenerife.es, indicando el número de su entrada.
El cierre permanecerá vigente hasta que se levanten las restricciones.
Cierre de senderos y espacios naturales de Tenerife
El Cabildo de Tenerife activará el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en situación de alerta a partir de las 00.00 horas del domingo, una decisión que implicará importantes restricciones en los espacios naturales protegidos.
Desde ese momento quedará prohibido acceder y circular por pistas, caminos y senderos de estos espacios. También cerrarán las áreas recreativas y zonas de acampada.
La medida afecta expresamente a los accesos al Barranco de Masca y al Barranco del Infierno.
Asimismo, quedarán suspendidas las actividades de caza y sin efecto las autorizaciones para practicar barranquismo, escalada, filmaciones y pruebas deportivas en las zonas afectadas.
El Cabildo también ha dispuesto medidas para el cierre de instalaciones insulares destinadas a actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia que impliquen desplazamientos entre municipios.
La Gomera aplaza su Feria Insular de Artesanía
Las suspensiones también se extienden a otras Islas.
El Cabildo de La Gomera ha decidido aplazar la programación prevista para el domingo de la Feria Insular de Artesanía, que se celebra en la plaza de Las Américas de San Sebastián de La Gomera.
La institución insular ha anunciado también la suspensión de la jornada de caza y el cierre de senderos, pistas forestales y zonas recreativas.
Entre los espacios afectados se encuentran la carretera de El Rejo, el Jardín Botánico y el Parque Marítimo de Vallehermoso.
En Gran Canaria, la borrasca también ha provocado el aplazamiento de la salida de la regata transatlántica ARC+, prevista inicialmente para el domingo 8 desde Las Palmas de Gran Canaria. La organización estudia nuevas fechas para la próxima semana, en función de las condiciones de navegación.
Alertas por lluvias, viento y fenómenos costeros
El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por viento en La Palma y en determinadas zonas de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria desde las 12.00 horas de este sábado.
También ha establecido la alerta por fenómenos costeros en el litoral norte y oeste del Archipiélago desde las 18.00 horas, así como la alerta por lluvias en las cinco Islas montañosas desde las 21.00 horas.
A esa misma hora entrará en vigor la prealerta por tormentas en toda Canarias.
La Dirección General de Emergencias recomienda evitar desplazamientos innecesarios, no acceder a barrancos ni zonas expuestas al oleaje y seguir las indicaciones de las autoridades.
Las suspensiones y cierres podrían ampliarse durante las próximas horas, dependiendo de la evolución de Bruna y de las decisiones que adopten los organismos responsables.