La borrasca Bruna pone en prealerta por tormentas a toda Canarias: hora de inicio

El Gobierno de Canarias ha declarado la prealerta por tormentas en todas las Islas a partir de las 21:00 horas de este sábado, 7 de noviembre, ante la llegada de la borrasca de alto impacto Bruna. El episodio comenzará a afectar a La Palma durante las últimas horas de la jornada y se extenderá progresivamente al resto del Archipiélago durante el domingo.
La Dirección General de Emergencias ha adoptado esta decisión ante la previsión de tormentas localmente intensas, que podrían estar acompañadas de fuertes rachas de viento. El Ejecutivo advierte de que todavía existe una elevada incertidumbre sobre las zonas donde se producirán los fenómenos más intensos.
La declaración se ha realizado a partir de la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La borrasca Bruna llegará primero a La Palma
Según las previsiones recogidas por Emergencias, la actividad tormentosa comenzará en La Palma durante las últimas horas de la tarde del sábado y avanzará hacia el este durante el domingo, 8 de noviembre.
De esta manera, la inestabilidad podría afectar progresivamente a El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, aunque el organismo autonómico no ha concretado las horas de llegada de las tormentas a cada Isla.
Las precipitaciones podrán ser localmente intensas y estar acompañadas de fuertes rachas de viento, especialmente en las zonas donde se desarrollen los núcleos tormentosos.
Por su parte, la Aemet ha advertido de que Bruna provocará chubascos fuertes o muy fuertes, que podrán ser persistentes y estar acompañados de tormentas.
El organismo meteorológico también prevé un aumento del viento del suroeste, con rachas muy fuertes que afectarán especialmente a las cumbres de las Islas montañosas.
Incertidumbre sobre la intensidad de las tormentas
La Dirección General de Emergencias ha señalado que existe una elevada incertidumbre sobre la ubicación, el desplazamiento y la intensidad de las tormentas previstas para este fin de semana.
Por este motivo, no descarta que se produzcan modificaciones en las previsiones a medida que se acerque el episodio.
El organismo autonómico mantendrá el seguimiento de la situación meteorológica y actualizará las condiciones de la prealerta si la evolución de Bruna lo requiere.
La declaración de prealerta por tormentas se suma a otras medidas preventivas adoptadas por el Gobierno de Canarias ante la borrasca.
El Ejecutivo también ha declarado la alerta por lluvias en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, que comenzará a las 21:00 horas del sábado. Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa permanecerán en prealerta por este fenómeno.
Asimismo, ha establecido una alerta por viento desde las 12:00 horas del sábado en La Palma y en determinadas zonas de El Hierro, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.
Recomendaciones ante las tormentas en Canarias
Ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, el Gobierno de Canarias pide a la población que extreme las precauciones y siga las indicaciones de los servicios de emergencia.
Entre las principales recomendaciones se encuentran evitar los desplazamientos innecesarios durante las tormentas, alejarse de estructuras metálicas y no refugiarse bajo los árboles cuando exista actividad eléctrica. También se aconseja cerrar puertas y ventanas, desconectar los aparatos eléctricos cuando se produzcan tormentas con rayos y evitar las actividades al aire libre en zonas expuestas.
La Dirección General de Emergencias recuerda que, ante cualquier situación de emergencia, los ciudadanos deben contactar con el 1-1-2. Las autoridades insisten en la necesidad de consultar las actualizaciones de los avisos meteorológicos, ya que la evolución de la borrasca Bruna podría provocar cambios en las previsiones durante las próximas horas.