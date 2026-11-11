La borrasca Charles comienza a despedirse de Canarias: qué tiempo hará este jueves, según la Aemet

La borrasca Charles comienza a perder fuerza en Canarias después de una jornada marcada por fuertes rachas de viento, lluvias, carreteras afectadas y numerosas cancelaciones de vuelos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una mejoría progresiva para este jueves, 12 de noviembre, aunque advierte de que todavía podrán registrarse precipitaciones y oleaje importante en las Islas.
El temporal ha dejado este miércoles rachas de viento de hasta 148 kilómetros por hora en Izaña (Tenerife), según los registros de la Aemet. También se han alcanzado los 130 kilómetros por hora en Alto Igualero, en La Gomera, y los 122 en Cruz de Tejeda, en Gran Canaria.
Las consecuencias de Charles se han extendido al transporte aéreo, la circulación por carretera y la actividad educativa. Además, el Gobierno de Canarias ha mantenido durante la jornada distintas situaciones de alerta por viento, lluvias y fenómenos costeros.
Más de 130 incidencias en Tenerife y 38 vuelos afectados en Canarias
Uno de los principales efectos del temporal se ha registrado en los aeropuertos canarios. Según el balance comunicado por Aena durante la tarde, la borrasca Charles ha provocado 28 vuelos cancelados y 16 desviados en el Archipiélago.
La Palma ha sido la Isla más perjudicada, con 23 cancelaciones y cinco desvíos. Tenerife Norte ha contabilizado otras dos cancelaciones y seis desvíos, mientras que La Gomera y El Hierro también han sufrido alteraciones en sus conexiones aéreas.
En Tenerife, el Cabildo ha informado de más de 130 incidencias, relacionadas principalmente con la caída de ramas, árboles, postes y materiales sobre la vía pública.
Granadilla de Abona e Icod de los Vinos han concentrado buena parte de las intervenciones, con 15 incidencias cada municipio, seguidos de Los Realejos, La Orotava y Arona.
La Corporación insular ha mantenido cerrados los accesos al Parque Nacional del Teide y a la Corona Forestal, además de senderos, caminos y pistas forestales, como medida preventiva.
Por su parte, La Palma ha permanecido bajo una especial vigilancia ante las precipitaciones intensas y el riesgo de inundaciones. La Dirección General de Emergencias ha prestado particular atención a la cuenca de la Caldera de Taburiente y al barranco de Las Angustias, por la posibilidad de crecidas.
La Aemet anuncia una mejoría para este jueves en Canarias
La previsión meteorológica para este jueves, 12 de noviembre, apunta a una disminución de la intensidad del viento y de las precipitaciones a medida que la borrasca Charles se aleje del Archipiélago.
Según la Aemet, predominarán los intervalos nubosos, con probabilidad de lluvias débiles en diferentes puntos de Canarias. A partir del mediodía aumentará la nubosidad en el sureste y en zonas de interior de las islas montañosas.
Sin embargo, durante la madrugada y las primeras horas de la mañana todavía podrán producirse chubascos de mayor intensidad, especialmente en las vertientes norte de algunas islas.
El viento soplará moderado del noroeste y tenderá a perder intensidad durante la tarde. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, que podrá ser moderado en algunos puntos, especialmente en las máximas.
La mejoría será progresiva y no impedirá que persistan condiciones adversas en determinadas zonas durante las primeras horas del jueves.
Previsión por islas para el jueves 12 de noviembre
En Tenerife, se esperan cielos nubosos o cubiertos durante las primeras horas, con posibles chubascos localmente fuertes de madrugada, especialmente en el norte. La nubosidad irá disminuyendo y las temperaturas bajarán.
En La Palma, predominarán los intervalos nubosos, con lluvias débiles y dispersas. El viento del noroeste será moderado y tenderá a flojo, especialmente en medianías.
En La Gomera, todavía podrán registrarse chubascos localmente fuertes durante la madrugada, principalmente en las vertientes norte y oeste. A lo largo del día se espera una mejoría.
En El Hierro, el jueves comenzará con nubosidad y probables precipitaciones intensas de madrugada. Después, el viento perderá fuerza y los cielos tenderán a intervalos nubosos.
En Gran Canaria, la previsión contempla posibles chubascos fuertes durante la madrugada y la mañana, especialmente en el norte, donde las precipitaciones podrían ser persistentes en zonas de interior.
En Fuerteventura, los cielos estarán inicialmente cubiertos, con posibilidad de chubascos localmente fuertes hasta media mañana. Las precipitaciones tenderán a remitir posteriormente.
En Lanzarote, no se descartan chubascos fuertes durante la madrugada. El viento del noroeste irá amainando y los intervalos nubosos ganarán protagonismo durante la tarde.
En La Graciosa, se esperan intervalos nubosos, sin descartar alguna precipitación ocasional, y viento moderado del noroeste que perderá intensidad durante la jornada.
El oleaje seguirá siendo importante pese a la mejoría
Aunque el viento y las lluvias comenzarán a remitir, el estado del mar seguirá siendo uno de los elementos a vigilar este jueves.
La previsión marítima de la Aemet contempla mar de fondo del oeste o noroeste de entre dos y cuatro metros en diferentes zonas del Archipiélago.
Radio Televisión Canaria señala que las olas podrán superar los tres metros en sectores expuestos del norte y oeste de La Palma, El Hierro y Lanzarote.
Por ello, la disminución de la intensidad de la borrasca no implica necesariamente la desaparición inmediata del riesgo en las zonas costeras.
Canarias recupera las clases presenciales este jueves
La mejoría prevista también permitirá recuperar la normalidad en los centros educativos.
La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha confirmado que este jueves se reanudará la actividad lectiva presencial en todas las Islas.
Los centros de Tenerife, La Palma y La Graciosa volverán a las aulas después de que este miércoles se suspendiera preventivamente la presencialidad por las condiciones meteorológicas adversas.
La medida se adoptó para evitar desplazamientos de estudiantes, docentes y personal de los centros durante las horas de entrada y salida.
De esta manera, Canarias afrontará el jueves con una recuperación gradual de la normalidad, aunque la evolución de las lluvias, el viento y el oleaje seguirá condicionando las medidas de prevención que puedan mantenerse en distintos puntos del Archipiélago.