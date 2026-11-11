Se disparan a más de 130 las incidencias por la borrasca Charles en Tenerife: los municipios más afectados

La borrasca Charles continúa provocando incidencias en Tenerife, donde el Cabildo ha contabilizado más de 130 actuaciones hasta las 15.00 horas de este miércoles, 11 de noviembre. La mayoría están relacionadas con la caída de árboles, ramas, postes y materiales arrastrados por las fuertes rachas de viento que afectan a distintos puntos de la Isla.
El nuevo balance de la Corporación insular refleja un incremento considerable respecto a las 20 incidencias comunicadas durante la mañana. Granadilla de Abona e Icod de los Vinos son los municipios que concentran más registros correspondientes a las competencias del Cabildo, con 15 cada uno.
Aunque las previsiones apuntan a una disminución progresiva de la intensidad del viento durante las próximas horas, el temporal todavía puede dejar precipitaciones en las vertientes norte y oeste de Tenerife, especialmente en Isla Baja, Santiago del Teide y Vilaflor.
Los municipios de Tenerife con más incidencias por la borrasca Charles
El último balance del Cabildo sitúa a Granadilla de Abona e Icod de los Vinos como los municipios con mayor número de incidencias relacionadas con los servicios de competencia insular.
Les siguen Los Realejos, La Orotava y Arona, que también acumulan numerosas intervenciones debido a las condiciones meteorológicas.
Según la información facilitada por la Corporación, la distribución es la siguiente:
|Municipio
|Incidencias
|Granadilla de Abona
|15
|Icod de los Vinos
|15
|Los Realejos
|13
|La Orotava
|11
|Arona
|7
|Puerto de la Cruz
|6
|La Laguna
|6
|Santiago del Teide
|6
|Garachico
|5
|Tacoronte
|4
|Arafo
|3
|Fasnia
|3
|Arico
|2
|Buenavista del Norte
|2
|Los Silos
|2
|San Juan de la Rambla
|2
|Santa Úrsula
|2
|Vilaflor
|2
Por su parte, El Sauzal, La Matanza y Tegueste no han registrado incidencias correspondientes a las competencias insulares en el balance facilitado.
Estas cifras municipales no representan necesariamente todas las actuaciones realizadas en cada localidad, ya que los ayuntamientos y otros servicios de emergencias también pueden atender incidencias directamente.
Caída de árboles, postes y materiales en las vías públicas
Las principales intervenciones están relacionadas con los efectos de las fuertes rachas de viento sobre árboles, infraestructuras y elementos situados en espacios públicos.
Entre las incidencias comunicadas destacan la caída de ramas, árboles y postes, además de materiales metálicos y plásticos desplazados por el viento.
Estas situaciones pueden generar obstáculos para la circulación y riesgos para peatones y conductores, especialmente en las zonas más expuestas.
Durante las primeras horas del temporal, el Cabildo también había comunicado afecciones en distintos tramos de las autopistas TF-1 y TF-5, así como en carreteras insulares del norte y sur de Tenerife.
El episodio ha dejado rachas de hasta 180 kilómetros por hora en el entorno del Parque Nacional del Teide, según el balance anterior de la Corporación insular, que identificó las cumbres como una de las zonas más afectadas.
El Cabildo mantiene cerrados los accesos al Teide y la Corona Forestal
Pese a la mejoría prevista en las condiciones del viento, el Cabildo de Tenerife mantiene las medidas preventivas adoptadas ante el paso de Charles.
Entre ellas figura el cierre de los accesos al Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal, así como de los senderos, caminos y pistas de los espacios naturales de la Isla.
Estas restricciones se mantienen en aplicación del Plan Insular de Emergencias de Tenerife (PEIN), activado a las 20.00 horas del martes 10 de noviembre.
La finalidad es evitar situaciones de riesgo en zonas especialmente expuestas al viento, donde pueden producirse caídas de árboles, ramas y otros materiales.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ya había pedido durante la mañana evitar desplazamientos innecesarios ante la evolución del temporal.
¿Cuándo comenzará a perder fuerza la borrasca Charles en Tenerife?
Las previsiones recogidas por el Cabildo apuntan a una pérdida progresiva de intensidad del viento durante las próximas horas, aunque todavía se esperan condiciones meteorológicas adversas.
La Dirección General de Emergencias ha actualizado desde las 14.30 horas de este miércoles la situación por viento, rebajando de alerta máxima a alerta el nivel de riesgo en las cumbres de Tenerife.
Sin embargo, la Isla permanece en alerta por viento y en prealerta por lluvias, según la actualización oficial facilitada anteriormente.
El Cabildo advierte de que las precipitaciones podrán continuar en las vertientes norte y oeste, con especial incidencia en Isla Baja, Santiago del Teide y Vilaflor.
La Corporación insular mantendrá el seguimiento de la situación y las medidas preventivas mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.