Emergencias advierte: las rachas de viento aún pueden superar los 100 km/h en Canarias

El Gobierno de Canarias ha rebajado este miércoles, 11 de noviembre, el nivel de riesgo por los fuertes vientos asociados a la borrasca Charles. La Dirección General de Emergencias ha actualizado la situación desde las 14.30 horas, de manera que La Palma y las cumbres de Tenerife pasan de alerta máxima a alerta, el mismo nivel que se mantiene en el resto del Archipiélago.
La decisión responde a la previsión de una disminución progresiva de la intensidad del viento a partir del final de la tarde. No obstante, Emergencias advierte de que todavía podrán registrarse rachas muy fuertes de hasta 100 kilómetros por hora o superiores en determinadas zonas de las Islas.
Esta actualización modifica la situación declarada anteriormente, cuando el Ejecutivo autonómico había establecido la alerta máxima en La Palma y las cumbres de Tenerife ante la previsión de rachas superiores a 130 kilómetros por hora durante la madrugada y las primeras horas del miércoles.
Canarias mantiene la alerta por viento: estas son las rachas previstas por Islas
La Dirección General de Emergencias señala que el episodio de viento fuerte y muy fuerte del suroeste continuará afectando a Canarias durante las próximas horas, aunque con una tendencia a perder intensidad.
Las previsiones recogidas en la nueva actualización son las siguientes:
- Tenerife: rachas que podrán alcanzar o superar los 70 kilómetros por hora, especialmente en medianías y cumbres. No se descartan aceleraciones locales debido al relieve.
- La Palma: vientos que podrán alcanzar o superar los 70 kilómetros por hora, principalmente en medianías y zonas altas.
- La Gomera: rachas muy fuertes que podrán alcanzar o superar los 100 kilómetros por hora, especialmente en cumbres y vertientes expuestas.
- El Hierro: se esperan rachas que podrán alcanzar o superar los 100 kilómetros por hora, con especial incidencia en medianías, cumbres y zonas expuestas del noroeste y sureste.
- Gran Canaria: rachas que podrán alcanzar o superar los 90 kilómetros por hora, con máximas del orden de 100 kilómetros por hora en medianías, cumbres y vertientes del noroeste y suroeste.
- Fuerteventura: vientos que podrán alcanzar o superar los 90 kilómetros por hora, especialmente en las vertientes norte y noroeste.
- Lanzarote: rachas que podrán alcanzar o superar los 90 kilómetros por hora, con especial incidencia en zonas orientadas al norte y noroeste.
- La Graciosa: también se prevén rachas de 90 kilómetros por hora o superiores.
Pese a la reducción del nivel de alerta en La Palma y las cumbres de Tenerife, la actualización mantiene el riesgo por viento en todas las Islas.
¿Cuándo empezará a perder fuerza la borrasca Charles?
Según la Dirección General de Emergencias, la intensidad del viento disminuirá progresivamente a partir del final de la tarde de este miércoles, 11 de noviembre.
La previsión apunta a una pérdida gradual de fuerza del viento del suroeste asociado a Charles, aunque todavía pueden producirse aceleraciones locales en las zonas más expuestas y en áreas donde el relieve favorezca las rachas intensas.
La nueva situación supone una mejora respecto a las condiciones previstas para la madrugada, cuando La Palma y las cumbres de Tenerife se encontraban bajo alerta máxima.
Sin embargo, la rebaja del nivel de riesgo por viento no implica el final de todas las alertas meteorológicas asociadas a la borrasca.
El Gobierno de Canarias mantiene a La Palma en alerta por lluvias, con precipitaciones que pueden alcanzar los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en el este y las cumbres de la Isla.
Además, la Dirección General de Emergencias ha elevado a alerta el riesgo de inundaciones en La Palma desde las 12.30 horas de este miércoles, con especial vigilancia sobre la cuenca de la Caldera de Taburiente y el barranco de Las Angustias, en Tazacorte, según el comunicado del CECOES 1-1-2.
Recomendaciones ante los fuertes vientos en Canarias
A pesar de la mejoría prevista, las autoridades insisten en mantener las medidas de autoprotección mientras continúe vigente la alerta.
Emergencias recomienda asegurar puertas, ventanas, toldos y objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como evitar permanecer cerca de árboles, muros y estructuras inestables.
También aconseja extremar la precaución en los desplazamientos por carretera, especialmente en las zonas de cumbre y las vertientes más expuestas.
La Dirección General de Emergencias continuará evaluando la evolución de la borrasca Charles para determinar cuándo pueden modificarse o darse por finalizadas las alertas.