La Aemet avisa de un miércoles complicado en Canarias: viento extremo y chubascos

La borrasca Charles mantiene este miércoles, 11 de noviembre, a Canarias bajo un episodio de fuertes vientos, lluvias y temporal marítimo. El Gobierno regional ha activado la alerta máxima por viento en La Palma y las cumbres de Tenerife, donde se esperan algunas de las rachas más intensas de la jornada, según las previsiones oficiales. 112canarias.com+1
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé cielos nubosos, precipitaciones moderadas y chubascos localmente fuertes y persistentes, que se desplazarán progresivamente de oeste a este. El viento del suroeste alcanzará especial intensidad en medianías, cumbres y vertientes expuestas de las Islas.
La Palma y Tenerife, las zonas más afectadas por el viento
La situación más adversa se espera en La Palma, donde la Dirección General de Emergencias contempla rachas de hasta 140 kilómetros por hora en la mitad este y norte de la Isla. En la vertiente oeste podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora.
El episodio será especialmente intenso durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. A partir de las 09.00 horas se espera que el viento comience a perder fuerza progresivamente.
En Tenerife, las rachas podrán alcanzar los 120 kilómetros por hora en la dorsal noroeste e incluso superar los 130 kilómetros por hora en zonas de cumbre.
También se prevén rachas de hasta 110 kilómetros por hora en las vertientes este, sur y oeste, especialmente en el sureste de la Isla.
En el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, el viento podría alcanzar los 70 kilómetros por hora, principalmente en las zonas altas y expuestas. 112canarias.com+1
Lluvias fuertes en Canarias: estas son las Islas con mayor riesgo
Además del viento, la borrasca Charles dejará precipitaciones que podrían alcanzar intensidad fuerte en diferentes puntos del Archipiélago.
El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por lluvias en La Palma desde las 03.00 horas de este miércoles, mientras que El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote permanecen en prealerta.
Las previsiones de Emergencias contemplan los siguientes acumulados:
- La Palma: hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y 60 litros en 12 horas, con posibilidad de superar estos valores.
- Tenerife, La Gomera y El Hierro: precipitaciones que podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora.
- Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura: acumulados localmente próximos a 15 litros por metro cuadrado en una hora.
La intensidad y distribución de las lluvias dependerán del desplazamiento del frente asociado a Charles y de su interacción con el relieve de cada Isla. 112canarias.com
La Aemet prevé rachas superiores a 100 km/h en Gran Canaria
En Gran Canaria, el cielo estará nuboso o cubierto, con lluvias moderadas y probabilidad de chubascos fuertes, especialmente en el suroeste, donde podrían ser persistentes.
El viento del suroeste soplará con fuerza en medianías, cumbres y zonas bajas de las vertientes noroeste y sureste.
Las rachas podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora e incluso superar los 110 kilómetros por hora en cumbres, según las previsiones del Gobierno regional.
En Lanzarote y Fuerteventura, los intervalos nubosos de primeras horas darán paso a cielos más cubiertos desde el mediodía. Durante la tarde se esperan lluvias moderadas y posibles chubascos fuertes.
En estas dos Islas también se prevén rachas de viento que podrán alcanzar o superar los 90 kilómetros por hora en las zonas más expuestas. www3.gobiernodecanarias.org
Temperaturas de hasta 29 grados y temporal marítimo
Pese al empeoramiento meteorológico, las temperaturas experimentarán un ligero ascenso en buena parte de Canarias.
Las máximas podrán alcanzar los 29 grados en Tenerife y los 28 grados en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas se situarán en torno a los 18 grados en El Hierro y los 21 grados en la capital grancanaria.
El temporal también afectará al mar. El Gobierno regional mantiene la alerta por fenómenos costeros en el Archipiélago, mientras que la Aemet prevé un empeoramiento de las condiciones marítimas con fuerte marejada y mar gruesa en determinados sectores. 112canarias.com+1
Además, Emergencias ha activado la prealerta por riesgo de inundaciones en toda Canarias ante la posibilidad de lluvias intensas, escorrentías y acumulaciones de agua.
Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios por zonas expuestas, asegurar los objetos que puedan desprenderse y mantenerse alejados de muelles, espigones y áreas próximas al oleaje.