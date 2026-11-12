Miles y miles de españoles salen a la calle a reclamar su derecho al techo

Miles y miles de españoles se manifestaron ayer en la calle para exigir que se respete y se cumpla su derecho constitucional al acceso a una vivienda digna y que, hoy en día, es la mejor prueba de cómo la ausencia de un mínimo de regulación pública ha posibilitado que los especuladores lograsen destruir con tanta eficacia un pilar básico para la convivencia en nuestro país.
Las manifestaciones tuvieron lugar en las principales capitales de España y, por ende, en las de Canarias durante una huelga general convocada a raíz del desahucio de Maricarmen, una anciana madrileña posteriormente fallecida en un hospital que supuso todo un aldabonazo en las conciencias y canalizó la indignación que sigue generando por todo el país, como resultó evidente ayer dado el éxito de las convocatorias.
No se puede decir lo mismo sobre la paralización de la actividad durante el día de ayer, cuyos balances se antojan desiguales según los sectores económicos en cuestión y los territorios analizados.
A pesar del notable esfuerzo desinformativo detectado entre numerosas fuentes que prefieren mentir para arrimar el ascua a su sardina, se puede afirmar que Cataluña, Galicia, Aragón y Asturias lideraron el seguimiento de una jornada de protesta desigual por lo que respecta a los territorios, mientras que destaca la movilización en zonas de gran actividad industrial. Por eso, hasta los sindicatos convocantes reconocen un menor impacto en comunidades más atrasadas en tal sentido, como Castilla-La Mancha, Extremadura o Castilla y León.
Canarias es distinta
Dado que la realidad social de Canarias es tan distinta a la peninsular, balear o norteafricana, ayer ofreció un balance diferente en el detalle pero no en lo fundamental: tuvo más éxito la protesta callejera que los paros.
Solo en la capital tinerfeña miles de personas recorrieron las principales calles de Santa Cruz, sin que consten incidentes de relevancia pese a encontrar negocios abiertos, donde pudieron continuar su actividad sin necesitar para ello una respuesta policial que, en otros puntos y como cada vez más empieza a ser lamentablemente habitual, ha generado quejas y denuncias por presuntos excesos en el uso de una violencia que, para colmo, no es repudiada desde sindicatos mayoritarios en el Cuerpo Nacional de Policía.
Cabe recordar que, en Canarias, los colectivos convocantes insisten en la necesidad de facilitar el acceso a una vivienda asequible, especialmente para quienes no pueden afrontar los precios del mercado con sus ingresos actuales.
A estas reivindicaciones se suman las exigencias de una mayor protección de los trabajadores, medidas de conciliación y mejoras en las condiciones de empleo.
La protesta de ayer perseguía así reunir en una misma movilización las demandas relacionadas con el derecho a la vivienda, los salarios y la calidad del empleo, con el objetivo de reclamar respuestas a las administraciones públicas.
Y como quiera que las competencias en vivienda son responsabilidad del Gobierno de Canarias, en la manifestación celebrada en Santa Cruz de Tenerife se pidieron responsabilidades a Fernando Clavijo.
El mal tiempo, inesperado aliado de los especuladores de la vivienda
Las consecuencias de dos borrascas que afectaron ayer a distintas comunidades autónomas resultó ser un notable impedimento para que miles de españoles no pudieran expresar ayer en las calles su rechazo al tremendo castigo que supone para la convivencia en este país que una especulación descontrolada esté generando no solo el desahucio masivo de familias desfavorecidas, sino también una notable migración interior de personas que se ven obligadas a escapar de las áreas más ricas de nuestras ciudades.
Sin ir más lejos, los notables efectos de la borrasca Charles obligó ayer a suspender la manifestación programada en Santa Cruz de La Palma, una decisión más que acertada porque ha sido tan pésimo el tiempo en la isla que hasta se tomaron medidas por si había que evacuar población del municipio de Tazacorte ante el riesgo de que el volumen de agua que bajaba por el barranco de Las Angustias llegase a desbordar dicho cauce, por mucho que los vientos huracanados sufridos ayer fue lo que realmente motivo suspender la manifestación, como también pasó en varias capitales andaluzas.