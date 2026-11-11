La manifestación del 11N toma las calles de Santa Cruz de Tenerife al grito de “No nos mires, únete”

La manifestación de la huelga general del 11N ya recorre las calles de Santa Cruz de Tenerife este miércoles, 11 de noviembre, para reclamar soluciones al problema de la vivienda, mejoras salariales y unas condiciones laborales más dignas. La movilización ha comenzado en la plaza Weyler y se dirige hacia la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias.
Entre los cánticos que acompañan la marcha se escuchan consignas como “Aquí están los antifascistas” y “No nos mires, únete“, con las que los manifestantes expresan sus reivindicaciones y llaman a sumarse a la protesta.
La movilización forma parte de la huelga general de 24 horas convocada este 11 de noviembre, una jornada de reivindicación laboral y social que también contempla manifestaciones en otros puntos del país.
📣📣 Más imágenes de la manifestación en Santa Cruz de Tenerife https://t.co/hzBOEkAldi— Diario de Avisos (@diariodeavisos) November 11, 2026
La vivienda y los salarios, en el centro de la protesta
La protesta ha arrancado en la plaza Weyler, desde donde los participantes avanzan hacia la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, siguiendo el recorrido anunciado por las organizaciones convocantes.
El acceso a la vivienda es uno de los principales motivos de la movilización. Los colectivos participantes denuncian las dificultades que afrontan numerosos trabajadores para pagar un alquiler o acceder a una vivienda en propiedad, especialmente ante el aumento de los gastos cotidianos.
Esta situación, según sostienen las organizaciones promotoras, se agrava por la pérdida de poder adquisitivo y unas condiciones salariales que consideran insuficientes para afrontar el coste de la vida.
Por ello, entre sus principales reclamaciones figuran la ampliación del parque de vivienda protegida, el impulso de los alquileres asequibles y la adopción de medidas para proteger a las personas que atraviesan situaciones de precariedad residencial.
Las demandas también se extienden al ámbito laboral, donde los convocantes reclaman mejoras salariales, avances en la negociación colectiva, una reducción del tiempo de trabajo y mayores garantías frente a la precariedad.
Una huelga general con reivindicaciones específicas para Canarias
La manifestación de Santa Cruz de Tenerife traslada estas demandas a las calles de la capital, en una jornada en la que la vivienda y las condiciones laborales se presentan como problemas estrechamente relacionados.
En Canarias, los colectivos convocantes insisten en la necesidad de facilitar el acceso a una vivienda asequible, especialmente para quienes no pueden afrontar los precios del mercado con sus ingresos actuales.
A estas reivindicaciones se suman las exigencias de una mayor protección de los trabajadores, medidas de conciliación y mejoras en las condiciones de empleo.
La protesta de este miércoles busca así reunir en una misma movilización las demandas relacionadas con el derecho a la vivienda, los salarios y la calidad del empleo, con el objetivo de reclamar respuestas a las administraciones públicas.
CCOO y UGT suspenden la manifestación en La Palma debido a la borrasca
Los sindicatos CCOO y UGT han decidido suspender la manifestación convocada para este miércoles en La Palma con motivo de la huelga general debido a los efectos que está dejando el paso de la borrasca ‘Charles’ por la isla.
“Consideramos que los efectivos de seguridad, protección civil y servicios de emergencia deben estar plenamente disponibles para atender las necesidades de la población, prestar auxilio allí donde sea necesario y hacer frente a las consecuencias de esta situación excepcional. Asimismo, queremos evitar desplazamientos y concentraciones que puedan poner en riesgo a la ciudadanía o dificultar las labores de los servicios de emergencia”, detallan en un comunicado conjunto.
Las organizaciones admiten que no ha sido una “decisión fácil” porque detrás de esta convocatoria “hay semanas de trabajo, esfuerzo, compromiso y una extraordinaria respuesta ciudadana”.