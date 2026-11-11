La huelga general en Canarias supera el 50% de seguimiento, según los sindicatos

La huelga general de este miércoles, 11 de noviembre, en Canarias registra un seguimiento del 56% según las primeras estimaciones de UGT, mientras que CCOO sitúa la participación en torno al 50% y destaca una respuesta especialmente elevada en los sectores con mayor presencia sindical. Las patronales canarias, por su parte, sostienen que la actividad laboral se desarrolla con normalidad.
Los primeros balances reflejan diferencias entre las organizaciones sindicales y empresariales sobre el alcance de la convocatoria. UGT asegura que el seguimiento alcanza el 100% en Aena, mientras que CCOO destaca la participación en la hostelería y anuncia posibles acciones legales por supuestas irregularidades en la cobertura de puestos de trabajo.
Las cifras difundidas por ambos sindicatos son provisionales y proceden de sus propias estimaciones. Por el momento, no existe un balance definitivo y homogéneo que permita establecer el seguimiento total de la huelga en el Archipiélago.
UGT cifra en un 56% el seguimiento de la huelga general en Canarias
UGT Canarias estima que el 56% de los trabajadores ha secundado la huelga durante las primeras horas de este miércoles. La organización sitúa esta participación cinco puntos por debajo de la media estatal del 61%, de acuerdo con sus propios datos.
El sindicato considera que el resultado es especialmente significativo debido al peso del sector servicios en la economía canaria.
Entre los registros destacados por UGT figura un seguimiento del 100% en Aena, una cifra que la organización presenta como muestra de la incidencia de la convocatoria en el ámbito aeroportuario. europapress.es
UGT precisa que su estimación puede variar durante la jornada, ya que todavía faltan por incorporar los datos de sectores como la educación y las administraciones locales y autonómicas.
Los piquetes informativos continúan desarrollando su actividad en distintos puntos del Archipiélago, mientras se mantienen las movilizaciones convocadas para este miércoles.
CCOO habla de un «rotundo éxito» y destaca la hostelería
La secretaria general de CCOO Canarias, Vanesa Frahija, ha calificado la respuesta a la huelga general de “rotundo éxito” y ha señalado que el seguimiento supera el 50% en determinados sectores y territorios con mayor implantación sindical.
Según ha explicado, desde la medianoche hasta las 11.00 horas, más de 1.000 delegados de CCOO habían participado en piquetes informativos en ciudades y núcleos poblacionales del Archipiélago.
Frahija ha relacionado la mayor participación con la presencia sindical y la información recibida por los trabajadores. A su juicio, estos factores favorecen una mayor implicación en las movilizaciones.
Por su parte, el secretario general de CCOO Servicios en Canarias, Borja Suárez, ha destacado la respuesta del sector de la hostelería, que considera uno de los ámbitos con mayor participación.
Suárez ha asegurado, en declaraciones a EFE, que algunas empresas han recurrido a contrataciones temporales para cubrir puestos durante la huelga.
El representante sindical ha anunciado que CCOO denunciará estas prácticas ante los tribunales, al considerar que podrían vulnerar el derecho constitucional de huelga. Se trata de una denuncia del sindicato, sin que conste una resolución judicial sobre los hechos señalados.
El dirigente de CCOO también ha vinculado la participación a las dificultades de acceso a la vivienda y a los bajos salarios, que, según su valoración, están generando malestar entre los trabajadores.
UGT denuncia irregularidades en el tranvía de Tenerife
Otro de los puntos de conflicto señalados por los sindicatos es el funcionamiento de los servicios mínimos del tranvía de Tenerife.
UGT Canarias ha denunciado supuestas irregularidades en la gestión del personal designado para garantizar el transporte durante la jornada de huelga.
Según la organización, Metropolitano de Tenerife no habría logrado cubrir los servicios mínimos con los trabajadores inicialmente asignados y habría intentado incorporar a otros empleados durante el desarrollo de la convocatoria.
El sindicato considera que esta actuación podría vulnerar la normativa que regula el derecho de huelga, por lo que ha anunciado la presentación de una denuncia.
UGT sostiene que los servicios mínimos no pueden modificarse de manera improvisada para compensar la falta de personal durante un paro laboral. europapress.es
Por el momento, las informaciones facilitadas no incluyen una respuesta de Metropolitano de Tenerife a estas acusaciones.
Las patronales canarias aseguran que la actividad laboral transcurre con normalidad
Frente a las estimaciones sindicales, las dos principales organizaciones empresariales del Archipiélago, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y CEOE Tenerife, han asegurado que la actividad laboral se está desarrollando con normalidad en las Islas.
Esta valoración contrasta con los porcentajes difundidos por UGT y CCOO, que consideran que la respuesta de los trabajadores está siendo elevada.
En el ámbito nacional, CEOE y CEPYME también han señalado que, según la información disponible a mediodía, el seguimiento es desigual entre sectores y territorios, aunque la actividad empresarial se mantiene con normalidad en la mayoría de ellos. ceoe.es
Las diferencias entre ambos balances reflejan la necesidad de esperar a los datos definitivos para conocer el alcance real de la huelga.
La vivienda y los salarios, entre los motivos de la huelga
La huelga general de este 11 de noviembre ha sido convocada por distintas organizaciones sindicales para reclamar mejoras salariales, condiciones laborales dignas y medidas frente a las dificultades de acceso a la vivienda. europapress.es
La convocatoria se desarrolla durante toda la jornada y afecta a trabajadores de empresas privadas y administraciones públicas, con servicios mínimos establecidos para garantizar determinadas actividades esenciales. 3903
Vanesa Frahija ha reclamado a la patronal, al Gobierno de Canarias y al resto de organizaciones implicadas que actúen en beneficio de los trabajadores y de la ciudadanía.
La dirigente sindical también ha expresado su confianza en que las movilizaciones previstas para la tarde registren una elevada participación, y ha calificado la convocatoria como “un aviso a navegantes”.
Los sindicatos continuarán recabando datos durante el resto del día para actualizar sus estimaciones sobre el seguimiento de la huelga general en Canarias.