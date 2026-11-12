Muere Helena Bianco, la voz de “Tenerife tiene seguro de sol”, a los 78 años

La cantante Helena Bianco, conocida por ser la voz de Los Mismos y popularizar la canción «Tenerife tiene seguro de sol», ha fallecido este jueves, 12 de noviembre, a los 78 años, a consecuencia de un cáncer neuroendocrino. La artista vallisoletana mantenía una estrecha vinculación con Tenerife, donde alcanzó uno de sus primeros grandes éxitos musicales.
Su hermano, el actor Alberto Vázquez, ha comunicado el fallecimiento a través de las redes sociales con un mensaje de despedida: “Vuela alto, vida mía. Descansa. No tengo ni idea de cómo vivir sin ti”.
La muerte de Bianco se produce pocos días después de que trascendiera que padecía un cáncer neuroendocrino muy agresivo y resistente a los tratamientos, según había explicado su hermano en televisión. La enfermedad la había obligado a suspender sus compromisos profesionales y apartarse de los escenarios.
Helena Bianco y la canción que hizo famosa a Tenerife
La trayectoria de Helena Bianco está estrechamente relacionada con la historia musical y turística de Tenerife. En abril de 1968, la cantante llegó al Puerto de la Cruz como vocalista de Los Mismos, el grupo vallisoletano que anteriormente se había dado a conocer con el nombre de Los Jolly’s.
El trío participó en la tercera edición del Festival de la Canción del Atlántico, celebrado en el Parque San Francisco del municipio turístico, donde consiguió el primer premio con El hombre del tiempo.
Aunque ese era el título original de la canción, el público terminó identificándola por su estribillo: “Tenerife tiene seguro de sol”.
El tema, compuesto por Jorge Morell y Ricardo Ceratto, se convirtió en uno de los grandes éxitos de aquel año y contribuyó a difundir la imagen de Tenerife como destino turístico.
La final del certamen se celebró el 20 de abril de 1968 y Los Mismos conquistaron el Peñón de Oro, acompañado de un premio económico de 100.000 pesetas. También obtuvieron el segundo premio del festival con Guitarra de mi pueblo. La canción permaneció vinculada a la memoria colectiva de la Isla durante décadas y continuó interpretándose en celebraciones y encuentros populares.
Premio Taburiente de DIARIO DE AVISOS en 2018
El vínculo de Helena Bianco con Tenerife recibió un reconocimiento especial en 2018, cuando la Fundación DIARIO DE AVISOS concedió uno de sus Premios Taburiente a Helena Bianco y Los Mismos, coincidiendo con el 50 aniversario de su triunfo en Puerto de la Cruz.
Durante aquella gala, celebrada en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife, los asistentes volvieron a corear el estribillo que había dado tanta popularidad al grupo.
El reconocimiento destacó la contribución del conjunto a la promoción de la Isla a través de una canción que había trascendido su éxito comercial.
De Los Mismos a ganar La Voz Senior
Nacida en Valladolid en 1948, Helena Bianco comenzó su carrera artística siendo muy joven. Su trayectoria estuvo marcada por el éxito de Los Mismos, una de las formaciones más populares de la música española de los años sesenta y setenta.
Entre sus canciones más conocidas figuraban El puente, San Bernardino y El hombre del tiempo. Especialmente popular fue El puente, cuyo estribillo hacía referencia a la posibilidad de viajar hasta Mallorca.
Tras la disolución del grupo en 1980, Bianco continuó desarrollando su carrera musical en solitario y participó en diferentes proyectos artísticos y televisivos. Los Mismos volvieron a reunirse en 1996.
En 2019, la artista regresó al primer plano de la actualidad musical al proclamarse ganadora de la primera edición de La Voz Senior, emitida por Antena 3. Formó parte del equipo de Pablo López y consiguió imponerse en la final del concurso.
A lo largo de su carrera también participó en el programa ¡Qué tiempo tan feliz!, presentado por María Teresa Campos, y publicó su autobiografía Entre el cielo y el suelo.
La muerte de Helena Bianco deja a Tenerife sin una de las voces que más contribuyeron a popularizar musicalmente el nombre de la Isla. Su interpretación de El hombre del tiempo, conocida por el estribillo “Tenerife tiene seguro de sol”, permanece ligada a la historia del Festival de la Canción del Atlántico.