La Aemet anuncia cuándo podremos guardar el paraguas en Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves, 12 de noviembre, una mejoría progresiva del tiempo en Canarias, aunque las lluvias todavía podrán ser localmente fuertes durante la madrugada y las primeras horas de la mañana. Las temperaturas bajarán y el viento perderá intensidad a lo largo de la jornada.
Según la previsión meteorológica, las precipitaciones irán remitiendo de noroeste a sureste, comenzando por las islas occidentales y desplazándose posteriormente hacia las orientales. Los cielos pasarán de nubosos o cubiertos a intervalos nubosos, aunque no se descartan lluvias débiles, dispersas y ocasionales.
Esta evolución se produce después del episodio de inestabilidad asociado a las borrascas Bruna y Charles, que ha dejado lluvias intensas, fuertes rachas de viento y temporal marítimo en el Archipiélago. La Aemet había situado la duración de este episodio hasta este jueves. AEMET.
Dónde puede llover con más intensidad este jueves en Canarias
En Tenerife, la jornada comenzará con cielos nubosos o cubiertos y probabilidad de chubascos localmente fuertes durante la madrugada, especialmente en el norte de la Isla.
Con el avance de la mañana, la nubosidad tenderá a disminuir, aunque podrán registrarse precipitaciones débiles y ocasionales. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso y el viento del norte soplará moderado, con menor intensidad en medianías.
En La Palma, predominarán los intervalos nubosos, sin descartar lluvias débiles y dispersas. El viento del noroeste será moderado y tenderá a flojo, especialmente en medianías.
Por su parte, La Gomera presenta probabilidad de chubascos localmente fuertes durante la madrugada, principalmente en las vertientes norte y oeste. A partir del amanecer, se espera una disminución de la nubosidad y de las precipitaciones.
En El Hierro, también podrán producirse chubascos intensos durante las primeras horas. Posteriormente, los cielos tenderán a intervalos nubosos, con posibilidad de alguna lluvia ocasional. El viento del noroeste perderá fuerza durante la tarde.
Previsión para Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
En Gran Canaria, la Aemet anuncia intervalos nubosos durante buena parte del jueves, con tendencia a cielos más cubiertos por la tarde.
Se esperan lluvias débiles en el norte durante la mañana y en las medianías del sur a partir del mediodía. Las temperaturas descenderán ligeramente, con una bajada más acusada de las máximas en el norte.
En Lanzarote y Fuerteventura, la jornada comenzará con cielos nubosos que tenderán a intervalos nubosos durante la mañana. El viento soplará del noroeste moderado y perderá intensidad por la tarde.
No obstante, las previsiones para el conjunto del Archipiélago mantienen la posibilidad de chubascos de mayor intensidad en las islas orientales durante las primeras horas del día. apalmet.
Temperaturas en descenso y viento más flojo
El descenso térmico será generalizado, especialmente en las temperaturas máximas de algunas vertientes del norte y nordeste.
En Las Palmas de Gran Canaria, los termómetros oscilarán entre los 22 grados de mínima y los 25 de máxima, según los datos facilitados.
El viento soplará de componente norte y noroeste, moderado durante las primeras horas y tendiendo a flojo por la tarde. En las cumbres predominará la componente oeste, con posibilidad de intervalos fuertes de madrugada en las zonas altas del Teide y Gran Canaria.
Pese a la mejoría, el Gobierno de Canarias ha advertido de que las precipitaciones acumuladas pueden favorecer escorrentías, crecidas de barrancos, desprendimientos y afecciones a las carreteras.
De acuerdo con la última actualización consultada de la Dirección General de Emergencias, del 11 de noviembre, La Palma permanecía en alerta por lluvias, mientras que el resto de las Islas se encontraba en prealerta. También se mantenían medidas por viento y fenómenos costeros.