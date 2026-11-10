La borrasca Charles empeora hoy el tiempo en Canarias: rachas de más de 110 km/h y lluvias

La borrasca Charles provocará un empeoramiento del tiempo en Canarias este martes, 10 de noviembre, con lluvias, aumento de la nubosidad y rachas de viento que podrán superar los 110 kilómetros por hora en las zonas más expuestas del Archipiélago, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por viento en todas las Islas a partir de las 18.00 horas. La situación afectará inicialmente a las islas occidentales, especialmente a La Palma y Tenerife, antes de extenderse durante la madrugada del miércoles a las orientales. AEMET. Govern d’Espanya+1
La Aemet prevé rachas muy fuertes al final del día
El viento soplará inicialmente flojo del suroeste, aunque ganará intensidad a partir del mediodía. Se esperan intervalos de viento fuerte en las vertientes sureste y oeste de las islas montañosas, así como en las cumbres.
La situación empeorará durante las últimas horas del martes. Según la Dirección General de Emergencias, La Palma podrá registrar rachas de 110 km/h, una velocidad que incluso podría superarse en las cumbres.
En Tenerife también se esperan máximas de 110 km/h en zonas expuestas. En La Gomera y El Hierro, las rachas podrán alcanzar los 100 km/h. 112canarias.com+1
La Aemet ha publicado un aviso especial por fenómenos meteorológicos adversos que abarca desde este martes hasta el jueves 12 de noviembre. El organismo señala que el miércoles podría ser la jornada más adversa, con posibilidad de rachas superiores a 130 km/h en puntos de La Palma y Tenerife. AEMET. Govern d’Espanya
Dónde se esperan lluvias en Canarias
La previsión apunta a un aumento progresivo de la nubosidad durante el martes, con precipitaciones que podrán adquirir intensidad moderada en distintas zonas del Archipiélago.
En Tenerife, la jornada comenzará con intervalos nubosos en las vertientes orientadas al sur, donde no se descartan lluvias débiles. En el resto predominará la nubosidad alta, aunque durante la tarde los cielos tenderán a cubrirse y aumentará la probabilidad de precipitaciones moderadas.
En Gran Canaria, las vertientes sur y oeste presentarán intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales. El resto de la Isla tendrá cielos poco nubosos durante buena parte del día.
Sin embargo, la situación cambiará durante las últimas horas, cuando se esperan chubascos que podrían ser fuertes y persistentes en el sur y oeste de Gran Canaria, de acuerdo con la previsión facilitada.
Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura tendrán intervalos nubosos que evolucionarán hacia cielos más cubiertos al finalizar la jornada, con probabilidad de algún chubasco.
La influencia de Charles también se dejará notar en La Palma, donde la previsión contempla chubascos que podrían alcanzar intensidad fuerte, especialmente durante el avance del episodio. AEMET. Govern d’Espanya
Temperaturas de hasta 26 grados en Canarias
Pese al empeoramiento meteorológico, no se esperan cambios importantes en las temperaturas.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, las máximas experimentarán un ligero ascenso, mientras que las mínimas permanecerán sin grandes variaciones o descenderán ligeramente.
Los termómetros oscilarán entre los 24 grados de máxima previstos en Tenerife y los 15 grados de mínima en El Hierro.
En la provincia de Las Palmas, las temperaturas permanecerán estables o bajarán ligeramente. En Las Palmas de Gran Canaria se prevén 26 grados de máxima y 20 de mínima.
La atención estará centrada en la evolución del viento durante la tarde y la noche del martes, especialmente en las zonas altas y vertientes expuestas de las Islas.