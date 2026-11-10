Alerta máxima en Tenerife y La Palma por la borrasca Charles: rachas de hasta 140 km/h

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha declarado la alerta máxima por viento en La Palma y las cumbres de Tenerife ante la llegada de la borrasca Charles, que dejará rachas de hasta 140 kilómetros por hora. Por ello, las clases pasarán a modalidad telemática en La Palma y La Graciosa.
La medida entrará en vigor a las 00.00 horas del miércoles 11 de noviembre, cuando se espera que el temporal alcance su mayor intensidad.
El resto de Tenerife, así como las islas de El Hierro, La Gomera, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, permanecerán en situación de alerta por viento, activada desde las 18.00 horas de este martes 10 de noviembre.
La decisión se ha adoptado a partir de las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Según Emergencias, el paso de Charles por el entorno del Archipiélago provocará un episodio de viento fuerte y muy fuerte del suroeste, cuya intensidad aumentará desde la tarde-noche del martes.
Las condiciones más adversas se esperan durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del miércoles, con rachas localmente muy intensas en diferentes puntos de las Islas.
La Palma, en alerta máxima
La Palma será una de las islas más afectadas por el temporal, con previsiones de viento que podrán alcanzar los 140 kilómetros por hora en la mitad este y norte. En la vertiente oeste también se esperan rachas muy fuertes, que podrían llegar a los 120 kilómetros por hora.
La Dirección General de Emergencias sitúa el periodo de mayor intensidad durante la madrugada y las primeras horas de la mañana del miércoles 11 de noviembre.
Sin embargo, las previsiones apuntan a que el viento comenzará a perder fuerza progresivamente a partir de las 09.00 horas, aunque la evolución del episodio determinará cuándo podrán modificarse los niveles de alerta.
Tenerife: rachas superiores a 130 km/h en cumbres
En Tenerife, la alerta máxima se concentrará en las cumbres, especialmente en el entorno del Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal, donde las rachas podrían alcanzar aproximadamente los 136 kilómetros por hora.
En la dorsal noroeste se prevén vientos de hasta 120 kilómetros por hora, con posibilidad de superar localmente los 130 kilómetros por hora, especialmente en las zonas más elevadas.
Por su parte, en las vertientes este, sur y oeste de Tenerife se esperan rachas máximas de 110 kilómetros por hora, con especial incidencia en el sureste de la Isla.
Emergencias advierte de que las rachas podrían superar los 120 kilómetros por hora en las zonas de cumbre hasta las 13.00 horas del miércoles 11 de noviembre.
Esta previsión sitúa las áreas de mayor altitud entre los puntos más expuestos al paso de la borrasca Charles.
Avisos de la Aemet por viento en Canarias
Además de la alerta máxima decretada por el Gobierno de Canarias, la Aemet mantiene avisos por viento de peligro importante en distintas zonas del Archipiélago. Según los avisos facilitados para este episodio, las rachas máximas previstas son las siguientes:
|Isla o zona
|Rachas máximas
|Periodo del aviso
|La Palma: cumbres, este y oeste
|110 km/h
|Martes, 18.00 h – miércoles, 03.00 h
|Tenerife: norte
|120 km/h
|Martes, 21.00 h – miércoles, 14.00 h
|Tenerife: este, sur y oeste
|110 km/h
|Martes, 21.00 h – miércoles, 14.00 h
|La Gomera
|100 km/h
|Martes, 21.00 h – miércoles, 18.00 h
|El Hierro
|100 km/h
|Martes, 21.00 h – miércoles, 18.00 h
Estos valores corresponden a los avisos meteorológicos facilitados por la Aemet. Las previsiones de Emergencias contemplan rachas puntualmente superiores en las zonas más expuestas de La Palma y Tenerife.
En La Gomera, el viento del suroeste afectará especialmente a las medianías y cumbres, así como a las costas del norte, noroeste, sur y sureste.
En El Hierro, las zonas altas y las costas de los extremos este y oeste estarán entre los puntos más expuestos, con rachas que podrán alcanzar los 100 kilómetros por hora.
Alerta por olas de hasta cuatro metros
La borrasca Charles también ha obligado al Gobierno de Canarias a actualizar la alerta por fenómenos costeros en todo el Archipiélago, vigente desde las 18.00 horas de este martes 10 de noviembre.
Según la Dirección General de Emergencias, se espera un empeoramiento del estado del mar, con olas de entre tres y cuatro metros, mar gruesa y mar de fondo del noroeste. El episodio estará acompañado de viento del suroeste de fuerza siete, con velocidades de entre 50 y 61 kilómetros por hora.
Las zonas de mayor exposición serán las costas abiertas al norte, noroeste y oeste de las Islas, especialmente en La Palma, El Hierro y La Gomera, así como el litoral norte de Tenerife y los sectores occidentales de Lanzarote y Fuerteventura.
En Gran Canaria, Emergencias pide prestar especial atención a las costas norte, noroeste, oeste y sur, principalmente en aquellos puntos expuestos al viento y al oleaje del suroeste.
También se recomienda extremar la vigilancia en las zonas portuarias y los litorales orientados al suroeste, donde la intensidad del viento podría empeorar las condiciones marítimas.
El temporal coincidirá, además, con coeficientes de marea elevados, de 77 este martes y 71 el miércoles, antes de descender a 64 el jueves y 55 el viernes.
Para el miércoles 11 de noviembre, las pleamares se esperan aproximadamente entre las 01.40 y las 02.05 horas, y entre las 14.00 y las 14.25 horas, dependiendo de la localización.
Ante esta situación, se recomienda evitar el acceso a espigones, muelles y zonas costeras expuestas al oleaje, especialmente durante las horas de pleamar.
Cuándo llegará lo peor de la borrasca Charles a Canarias
La Dirección General de Emergencias prevé que las horas más complicadas del temporal se concentren durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre.
El viento comenzará a intensificarse desde la tarde-noche del martes, especialmente en las vertientes más expuestas y las zonas altas.
En La Palma se espera una disminución progresiva de su intensidad a partir de las 09.00 horas, mientras que en las cumbres de Tenerife las rachas más intensas podrían prolongarse hasta primeras horas de la tarde.
Ante esta situación, se recomienda asegurar los objetos situados en balcones, terrazas y azoteas que puedan ser desplazados por el viento, además de evitar las actividades en zonas de cumbre y espacios especialmente expuestos.
También se aconseja extremar las precauciones en los desplazamientos y mantenerse alejado de árboles, muros y estructuras que puedan resultar afectados por las fuertes rachas.
La Dirección General de Emergencias mantiene el seguimiento de la borrasca Charles, cuya evolución determinará las próximas actualizaciones de las situaciones de alerta en el Archipiélago.