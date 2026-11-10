La borrasca Charles obliga a impartir clases telemáticas en La Palma y La Graciosa este miércoles

La borrasca de alto impacto Charles dejará este miércoles, 11 de noviembre, un episodio de meteorología adversa en Canarias que afectará a buena parte del Archipiélago. Ante esta situación, la Consejería de Educación ha establecido la actividad lectiva telemática en los centros educativos de La Palma y La Graciosa, siguiendo las indicaciones de la Dirección General de Emergencias.
La medida se adopta como consecuencia de las previsiones de lluvias intensas y persistentes asociadas al paso de la borrasca, que comenzarán a afectar a las Islas durante la madrugada y podrían extenderse progresivamente al resto del Archipiélago a lo largo de la jornada.
Por su parte, el Gobierno de Canarias ha declarado la alerta por lluvias en La Palma a partir de las 03.00 horas de este miércoles, mientras que El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote permanecerán en situación de prealerta.
La Palma, la isla más afectada por las lluvias
Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, La Palma concentrará las precipitaciones más intensas y persistentes de este episodio.
Los acumulados podrían alcanzar o superar los 30 milímetros en una hora y los 60 milímetros en doce horas, unos registros que elevan el riesgo de acumulaciones de agua, escorrentías superficiales y posibles arrastres en barrancos y zonas con dificultades de drenaje.
En El Hierro, La Gomera y Tenerife se esperan precipitaciones que podrían alcanzar los 20 milímetros en una hora. En Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, por su parte, podrían registrarse localmente hasta 15 milímetros en el mismo intervalo.
Emergencias advierte de que la distribución de las lluvias será irregular y dependerá tanto del desplazamiento del sistema frontal como de su interacción con el relieve de cada isla. Por ello, no se descartan chubascos localmente intensos en periodos cortos de tiempo.
Alerta máxima por viento en La Palma y Tenerife
Las lluvias no serán el único fenómeno adverso asociado a Charles. El Gobierno de Canarias también ha elevado a alerta máxima por viento la situación en La Palma y en las cumbres de Tenerife, donde se esperan las rachas más intensas del episodio.
En La Palma podrían alcanzarse los 140 kilómetros por hora en las vertientes norte y este, mientras que en el oeste las rachas podrían llegar a los 120 kilómetros por hora. Las horas más complicadas se esperan durante la madrugada y las primeras horas de este miércoles, con una disminución progresiva de la intensidad a partir de las 09.00 horas.
En Tenerife, las cumbres también estarán especialmente expuestas, con rachas previstas de hasta 136 kilómetros por hora en el entorno del Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal. En otras zonas de la Isla podrían alcanzarse los 110 kilómetros por hora.
El resto de las Islas también permanece bajo avisos por viento, especialmente en medianías, cumbres y vertientes expuestas al suroeste.
Emergencias pide extremar las precauciones
Ante la evolución prevista de la borrasca, las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos innecesarios por zonas expuestas, asegurar los objetos que puedan desprenderse de balcones y azoteas y mantenerse alejados de árboles, muros y estructuras que puedan resultar inestables.
También se aconseja evitar las actividades en zonas de cumbre y espacios forestales durante las horas de mayor intensidad del viento, así como extremar las precauciones en barrancos y zonas susceptibles de inundación ante las precipitaciones.
La Dirección General de Emergencias continuará realizando el seguimiento de la situación meteorológica y actualizará las declaraciones de alerta y prealerta en función de la evolución del episodio.
La borrasca Charles mantendrá así a Canarias pendiente de su evolución durante una jornada en la que coincidirán lluvias intensas, fuertes rachas de viento y posibles incidencias en diferentes puntos del Archipiélago.