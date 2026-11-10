Tenerife, La Palma y La Graciosa suspenden las clases presenciales por la borrasca Charles

El Gobierno de Canarias ha anunciado la suspensión de la actividad lectiva presencial en toda la isla de Tenerife para este miércoles, 11 de noviembre, ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas asociado a la borrasca Charles, que amenaza al Archipiélago con fuertes rachas de viento, lluvias intensas y temporal marítimo.
La Consejería de Educación ha decidido ampliar a la totalidad de Tenerife el cambio de la enseñanza presencial a la modalidad telemática, una medida preventiva que busca evitar los desplazamientos de estudiantes, docentes y personal de los centros educativos durante las horas de mayor riesgo.
Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la decisión responde a la evolución prevista del fenómeno meteorológico desde la madrugada de este miércoles, cuando se espera que las rachas de viento alcancen especial intensidad en diferentes puntos de la Isla.
De esta manera, el alumnado de Tenerife no tendrá que acudir presencialmente a clase este miércoles, aunque la actividad educativa continuará a distancia.
La Consejería ha solicitado a los equipos directivos que adopten las medidas preventivas necesarias y ha recomendado a las familias y al conjunto de la comunidad educativa que permanezcan atentos a las actualizaciones difundidas a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias.
Tenerife, La Palma y La Graciosa, con clases telemáticas
La decisión adoptada para Tenerife se suma a las medidas anunciadas previamente para La Palma, donde se ha declarado la alerta máxima por viento, y La Graciosa, afectada por fenómenos costeros.
Por tanto, la actividad lectiva de este miércoles se desarrollará de manera telemática en los centros educativos de estos tres territorios, como medida de protección ante las condiciones meteorológicas adversas.
Alerta máxima por viento en las cumbres de Tenerife
La suspensión de las clases presenciales coincide con la declaración de alerta máxima por viento en las cumbres de Tenerife y en La Palma, donde se esperan algunas de las rachas más intensas asociadas a la borrasca Charles.
En Tenerife, las previsiones contemplan rachas de hasta 136 kilómetros por hora en el entorno del Parque Nacional del Teide y la Corona Forestal, mientras que en otras zonas de la Isla el viento podría alcanzar los 110 kilómetros por hora.
La situación también será especialmente complicada en La Palma, donde las rachas podrían llegar a los 140 kilómetros por hora en las vertientes norte y este, y a los 120 kilómetros por hora en el oeste.
Las horas de mayor intensidad se esperan durante la madrugada y las primeras horas del miércoles, lo que ha llevado a las autoridades a adoptar medidas preventivas para reducir la movilidad de la población.
Recomendaciones ante la borrasca Charles
La Dirección General de Emergencias recomienda evitar los desplazamientos innecesarios, especialmente en zonas expuestas al viento, así como asegurar macetas, muebles y otros objetos situados en balcones, terrazas y azoteas que puedan desprenderse.
También aconseja mantenerse alejado de árboles, muros y estructuras inestables y evitar las actividades en zonas de cumbre y espacios forestales durante las horas de mayor intensidad del temporal.
El Gobierno de Canarias continuará realizando un seguimiento de la evolución de la borrasca Charles y recomienda a la población consultar los canales oficiales para conocer posibles actualizaciones de las medidas preventivas.