El Gobierno de Canarias envía un ES-Alert a los móviles de La Palma por la borrasca Charles

El Gobierno de Canarias ha enviado este martes, 10 de noviembre, un mensaje de emergencia a los teléfonos móviles de la población de La Palma a través del sistema ES-Alert, ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas previsto por la llegada de la borrasca Charles al Archipiélago.
La comunicación, de carácter preventivo, tiene como objetivo advertir a los residentes de la entrada en vigor de la alerta máxima por viento a partir de las 00.00 horas de este miércoles, 11 de noviembre, cuando se espera que el temporal alcance uno de sus momentos de mayor intensidad.
📢El Gobierno de Canarias ha enviado este martes un mensaje de alerta a través del sistema ES-Alert dirigido a la población de #LaPalma, con carácter preventivo, para informar de la #AlertaMáximaViento a partir de las 00:00 horas ➕ Info y consejos ⬇️ https://t.co/Bw8MkMWpsk https://t.co/WWLXvDi1ft— 112 Canarias (@112canarias) November 10, 2026
Según ha informado la Dirección General de Emergencias, la medida busca que la ciudadanía conozca con antelación los riesgos asociados al episodio meteorológico y pueda adoptar las medidas de autoprotección necesarias para evitar situaciones de peligro.
La previsión apunta a un episodio de viento muy fuerte del suroeste, con rachas que podrían superar los 130 kilómetros por hora en las cumbres y zonas altas de La Palma y Tenerife, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del miércoles.
Alerta máxima en La Palma y las cumbres de Tenerife
La declaración de alerta máxima no afecta únicamente a La Palma. El Gobierno autonómico también ha elevado al máximo nivel la situación por viento en las cumbres de Tenerife, mientras que el resto de la Isla y las demás islas del Archipiélago permanecerán en alerta desde las 18.00 horas de este martes.
La intensificación del viento estará asociada al desplazamiento de Charles por el entorno de Canarias, antes de continuar su trayectoria hacia la Península.
Las autoridades advierten de que las rachas más intensas podrían registrarse en medianías, cumbres y vertientes especialmente expuestas, donde la interacción del viento con el relieve puede incrementar considerablemente su velocidad.
Lluvias intensas y riesgo de inundaciones
El viento no será el único fenómeno adverso asociado a la borrasca Charles. El frente frío que atravesará Canarias durante el miércoles dejará precipitaciones que podrían ser fuertes o muy fuertes y estar acompañadas de tormentas.
La Palma será una de las islas más afectadas por las lluvias, motivo por el que la Dirección General de Emergencias ha declarado la alerta por precipitaciones a partir de las 03.00 horas del miércoles. El resto del Archipiélago permanecerá en situación de prealerta.
Además, el Ejecutivo regional ha activado la prealerta por riesgo de desprendimientos desde las 18.00 horas de este martes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria.
A estas medidas se suma la activación, a partir de la medianoche, de la prealerta del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones (PEINCA), ante la posibilidad de inundaciones costeras, pluviales y fluviales.
El episodio también provocará un empeoramiento del estado del mar, con la declaración de alerta por fenómenos costeros en las zonas afectadas del Archipiélago.
Recomendaciones ante la borrasca Charles
Ante esta situación, el Gobierno de Canarias insiste en la importancia de extremar las precauciones, especialmente durante la madrugada del miércoles, cuando se esperan las condiciones meteorológicas más adversas.
Emergencias recomienda asegurar puertas, ventanas, toldos y objetos que puedan ser desplazados por el viento, así como evitar los desplazamientos innecesarios y mantenerse alejado de árboles, estructuras inestables y elementos susceptibles de caer.
En caso de lluvias intensas, las autoridades aconsejan no acercarse a barrancos ni zonas inundables, evitar atravesar carreteras anegadas y mantenerse apartado de laderas y taludes donde puedan producirse desprendimientos.
La Dirección General de Emergencias continuará realizando un seguimiento de la evolución de Charles y no descarta actualizar las situaciones de emergencia en función de la intensidad del temporal.
La ciudadanía puede consultar las recomendaciones de autoprotección en la web oficial de Emergencias del Gobierno de Canarias. Ante cualquier situación de emergencia, debe llamar al 112.