La plaza de las Milicias de Canarias, ubicada entre la avenida 25 de Julio y la calle Méndez Núñez, en Santa Cruz de Tenerife, ha sido seleccionada como finalista de los Premios de Arquitectura Sostenible Mapei 2026, según anunció ayer el Colegio Oficial de Arquitectos (COA).
El proyecto, desarrollado por la arquitecta Cristina González Vázquez de Parga, del estudio Vázquez de Parga Arquitectos, transforma un espacio destinado al vehículo privado en una plaza peatonal accesible, inclusiva y sostenible.
La plaza, también conocida como plaza de Orche, que fue inaugurada por el Ayuntamiento capitalino en octubre de 2025, se articula como un espacio público legible, seguro y confortable, que refuerza la sostenibilidad ambiental y social del entorno urbano. Su diseño se centra en una intervención que apuesta por la regeneración urbana, la mejora del espacio público y soluciones innovadoras para el cuidado del arbolado y la adaptación climática.
Lo que hace un año era un lugar lleno de coches, centró la apuesta arquitectónica impulsada por el Consistorio con el fin de recuperar más de 1.000 metros cuadrados para el esparcimiento y el ocio ciudadano, incluyendo nueva vegetación y manteniendo elementos patrimoniales como las farolas. El nuevo espacio supuso una inversión total de 660.147 euros.
El rediseño de esta plaza, cuyo nombre homenajea a la Gesta del 25 de Julio, no estuvo exento de polémica, pues la asociación Los Árboles Hablan expresó su rechazo por un proyecto que no incluyó mantener seis tuliperos de Gabón sanos que existían previamente y que fueron talados.