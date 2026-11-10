El Gobierno de Canarias enviará un ES-Alert a los móviles por la borrasca Charles

El Gobierno de Canarias enviará este martes, 10 de noviembre, un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de la población de La Palma a través del sistema ES-Alert, ante el riesgo de vientos muy fuertes asociados a la borrasca Charles. El aviso está previsto para las 18.00 horas y tendrá carácter preventivo.
La Dirección General de Emergencias utilizará este sistema para advertir a la ciudadanía de la entrada en vigor de la alerta máxima por viento a las 00.00 horas del miércoles 11 de noviembre, cuando se espera un empeoramiento significativo de las condiciones meteorológicas.
El objetivo es que los residentes conozcan con antelación los riesgos previstos y puedan adoptar las medidas de autoprotección necesarias antes de que el temporal alcance su mayor intensidad.
La decisión se produce después de que el Ejecutivo autonómico elevara a alerta máxima la situación en La Palma y las cumbres de Tenerife, mientras que el resto del Archipiélago permanecerá en alerta por viento.
Por qué se enviará un mensaje ES-Alert
La borrasca Charles se profundizará durante su desplazamiento por el norte del Archipiélago, en dirección a la Península, provocando un aumento considerable de la intensidad del viento.
Según las previsiones meteorológicas, las rachas podrían alcanzar entre 90 y 110 kilómetros por hora en las cumbres y zonas especialmente expuestas al viento del suroeste.
Sin embargo, la interacción del viento con el relieve podría provocar rachas superiores a 130 kilómetros por hora en las zonas altas de La Palma y Tenerife, especialmente durante la madrugada y las primeras horas del miércoles.
La Aemet también ha advertido del riesgo de vientos muy fuertes y temporal marítimo durante el paso de Charles por Canarias.
Ante esta situación, el Gobierno autonómico ha decidido recurrir al sistema ES-Alert para anticipar la información a la población palmera.
Se trata de un mecanismo de aviso público que permite enviar mensajes de emergencia directamente a los teléfonos móviles situados en una zona geográfica determinada, sin necesidad de que sus usuarios tengan instalada una aplicación específica.
El mensaje anunciado es preventivo y no implica, por sí mismo, una orden de evacuación. Su finalidad es advertir del riesgo y facilitar que la ciudadanía adopte las precauciones correspondientes.
Qué hacer ante la llegada del aviso de emergencia
La Dirección General de Emergencias recomienda prestar atención al contenido del mensaje y seguir las indicaciones de las autoridades.
Ante la previsión de vientos muy fuertes, el Gobierno de Canarias aconseja retirar macetas y objetos de balcones, ventanas y azoteas, ya que podrían desprenderse y caer a la vía pública.
También recomienda evitar el paso junto a edificios en mal estado, construcciones, cornisas y muros que puedan resultar afectados por las fuertes rachas.
En las zonas de mayor exposición se aconseja reducir los desplazamientos y evitar actividades al aire libre durante las horas más adversas.
Los ciudadanos deben mantenerse informados a través de los canales oficiales y seguir las nuevas instrucciones que puedan emitir los servicios de emergencia.
Lluvias intensas y riesgo de inundaciones
El episodio no estará limitado al viento. El frente frío asociado a Charles recorrerá Canarias durante el miércoles, dejando precipitaciones que podrían ir acompañadas de tormentas.
La Palma concentrará las lluvias más intensas, con posibilidad de chubascos fuertes o muy fuertes y acumulaciones importantes en periodos cortos.
Por este motivo, el Gobierno autonómico ha declarado la alerta por lluvias en La Palma desde las 03.00 horas del miércoles, mientras que el resto de las Islas permanecerá en prealerta.
Las precipitaciones perderán intensidad conforme el frente avance hacia el este, aunque no se descartan chubascos localmente fuertes en las vertientes sur y oeste de las Islas de mayor relieve.
Además, Emergencias ha establecido la prealerta por riesgo de desprendimientos desde las 18.00 horas del martes en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y Gran Canaria.
A partir de las 00.00 horas del miércoles también se activará la prealerta del Plan Especial de Protección Civil por Riesgo de Inundaciones (PEINCA), ante la posibilidad de inundaciones costeras, pluviales y fluviales.
El Gobierno recomienda evitar los barrancos y las zonas inundables, no atravesar carreteras anegadas y mantenerse alejado de laderas y taludes inestables.
La Dirección General de Emergencias continuará vigilando la evolución de Charles y podrá actualizar las situaciones declaradas en función de la intensidad del episodio.
Para consultar las recomendaciones oficiales de autoprotección, la ciudadanía puede acceder a la web de Emergencias del Gobierno de Canarias. Ante cualquier emergencia, debe llamar al 112.