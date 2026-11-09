Después de Bruna llega Charles a Canarias: la nueva borrasca amenaza con lluvias torrenciales y vientos de 120 km/h

Canarias se prepara para un nuevo episodio de lluvias intensas y fuertes vientos tras el paso de la borrasca Bruna. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de la aproximación la borrasca Charles al Archipiélago, que podría dejar precipitaciones muy abundantes a partir de este martes, 10 de noviembre, con especial incidencia durante la jornada del miércoles.
Según la última nota informativa del organismo meteorológico, Tenerife y La Palma podrían acumular más de 80 a 100 litros por metro cuadrado, con registros que localmente superarían los 150 litros por metro cuadrado. A las lluvias se sumará un nuevo episodio de viento intenso, con rachas que podrían alcanzar los 100 o 120 kilómetros por hora en zonas altas y expuestas.
La situación estará relacionada con un amplio sistema de bajas presiones situado al oeste de la Península, en cuyo seno se encuentra la profunda borrasca Bruna. Aunque este sistema continuará condicionando el tiempo en buena parte de España, será la aproximación de una nueva baja por el norte de Canarias la que podría provocar un empeoramiento significativo de las condiciones meteorológicas en las Islas.
La Aemet señala a Tenerife y La Palma como las islas más afectadas
La previsión apunta a que el nuevo episodio comenzará a manifestarse durante el martes, cuando la aproximación de la baja al noroeste del Archipiélago podría favorecer la aparición de precipitaciones fuertes y persistentes en las islas occidentales y el sur de Gran Canaria.
Sin embargo, será el miércoles 11 de noviembre cuando se espera una mayor incidencia de las lluvias. La Aemet contempla acumulados superiores a los 80 o 100 litros por metro cuadrado en Tenerife y La Palma a lo largo del episodio, sin descartar que en determinados puntos se superen los 150 litros.
Las precipitaciones también podrían ser importantes en La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, donde los registros acumulados podrían situarse entre los 60 y los 80 litros por metro cuadrado.
Estos valores corresponden a las cantidades previstas durante el episodio y no necesariamente a precipitaciones concentradas en una sola jornada.
El organismo meteorológico advierte, no obstante, de que todavía existe incertidumbre sobre la trayectoria de la nueva baja y la intensidad definitiva de las precipitaciones, por lo que las cantidades previstas podrían variar en las próximas actualizaciones.
Vientos de hasta 120 kilómetros por hora en Canarias
El nuevo temporal no estará marcado únicamente por las lluvias. La Aemet también prevé un importante incremento de la intensidad del viento, especialmente en las zonas montañosas y expuestas del Archipiélago.
Durante el miércoles podrían registrarse rachas de entre 70 y 90 kilómetros por hora, con valores puntuales que alcanzarían los 100 o incluso los 120 kilómetros por hora en las áreas más desfavorables.
La combinación de lluvias intensas y viento fuerte podría complicar las condiciones meteorológicas en diferentes puntos de Canarias, especialmente en las vertientes más expuestas al paso de la nueva perturbación atlántica.
Además, la Aemet advierte de la posibilidad de que se produzcan chubascos fuertes o muy fuertes, persistentes y acompañados de tormentas en el conjunto del episodio que afectará a Canarias y la Península.
Riesgo de inundaciones y crecidas de barrancos
Uno de los aspectos que más preocupa ante este nuevo episodio es la posibilidad de que las precipitaciones intensas provoquen inundaciones locales y crecidas de barrancos, especialmente si las lluvias se concentran durante varias horas en una misma zona.
La Aemet señala que la persistencia de las precipitaciones puede incrementar los riesgos asociados al temporal, aunque insiste en que la incertidumbre meteorológica todavía impide precisar con exactitud su magnitud.
El nuevo empeoramiento llegará después de un fin de semana en el que Canarias ya ha sufrido los efectos de Bruna, con incidencias relacionadas con la lluvia y el viento en diferentes islas.
¿Cuándo mejorará el tiempo en Canarias?
La previsión de la Aemet sitúa el miércoles 11 de noviembre como una de las jornadas más complicadas de este nuevo episodio meteorológico, debido a la proximidad de la baja y a la posibilidad de que se produzcan precipitaciones persistentes.
A partir del jueves 12 de noviembre, los modelos apuntan a una disminución progresiva de las precipitaciones en el conjunto del episodio, aunque todavía existe incertidumbre sobre la evolución concreta del tiempo en Canarias.
Por este motivo, la Agencia Estatal de Meteorología recomienda seguir las actualizaciones de sus predicciones y avisos oficiales, ante la posibilidad de que se produzcan cambios en la intensidad y distribución de las lluvias durante las próximas jornadas.