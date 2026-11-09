La clamidia alcanza un máximo histórico en Canarias: 2.429 casos en 2025

Canarias registró en 2025 un total de 2.429 casos de clamidia, la cifra más alta de la serie, mientras la gonorrea mantuvo su tendencia ascendente, aunque a menor ritmo, y la sífilis consolidó el descenso iniciado en 2024, según los últimos datos de vigilancia epidemiológica.
La Dirección General de Salud Pública ha difundido este lunes las cifras coincidiendo con el lanzamiento de una campaña para prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS), que se desarrollará hasta el 29 de noviembre en televisión, radio, medios digitales y soportes exteriores bajo el lema “¡Rompe la cadena! ¡Frena las Infecciones de Transmisión Sexual!”.
La infección por clamidia alcanzó una tasa de 108,05 casos por cada 100.000 habitantes y afectó de forma prácticamente equilibrada a hombres y mujeres, aunque con un ligero predominio femenino.
El grupo más afectado fue el de 15 a 24 años, con 1.050 diagnósticos, el 43,2 % del total, seguido de las personas de entre 25 y 34 años, con 873 casos.
Aunque los diagnósticos aumentaron un 14,1 % respecto al año anterior, Salud Pública destaca que el crecimiento se ha moderado significativamente frente al 58,6 % registrado en 2024.
La gonorrea sigue aumentando en Canarias
En cuanto a la gonorrea, se notificaron 1.570 casos, equivalentes a una tasa de 69,78 por 100.000 habitantes.
Más de tres cuartas partes correspondieron a hombres y el grupo con mayor incidencia masculina fue el de 25 a 34 años, mientras entre las mujeres predominó el de 15 a 24.
Salud Pública considera que, pese a mantenerse la tendencia ascendente de los últimos años, su crecimiento se ha moderado y podría estar entrando en una fase de ralentización.
Por contra, la sífilis mantuvo su evolución descendente por segundo año consecutivo, con 683 casos y una tasa de 30,36 por 100.000 habitantes. El 83,3 % de los diagnósticos correspondieron a hombres.
Salud Pública atribuye parte del aumento de diagnósticos a una mejora de los sistemas de vigilancia y a técnicas más sensibles, pero también identifica factores como la reducción del uso del preservativo, el inicio temprano de las relaciones sexuales, un mayor número de parejas, el consumo de alcohol y drogas y la falta de educación afectivo-sexual reglada.
También alerta de que el estigma asociado a estas infecciones hace que algunas personas, especialmente jóvenes, retrasen la consulta sanitaria y recurran a redes sociales o a su entorno para informarse.
Alertan del riesgo de las infecciones sin síntomas
La campaña recuerda que muchas ITS pueden transmitirse sin presentar síntomas y centra sus mensajes en el uso del preservativo, la realización de pruebas ante cualquier situación de riesgo y el tratamiento precoz.
Aunque está dirigida al conjunto de la población sexualmente activa, presta especial atención a jóvenes, personas mayores, entre quienes Salud Pública observa un incremento de estas infecciones, y hombres gais, bisexuales y otros hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres.
Entre las líneas de actuación previstas figuran facilitar el acceso a preservativos y pruebas diagnósticas, aumentar los cribados en Atención Primaria y entidades sociales, formar a profesionales sanitarios y combatir el estigma asociado a las ITS.