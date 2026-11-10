Las dolencias de las camareras de piso, “enfermedad profesional”

La ministra de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció ayer que el Gobierno ha aprobado tramitar de urgencia la modificación del cuadro de enfermedades profesionales para incorporar “una referencia explícita a las camareras de piso”.
Saiz expuso ante una asamblea con camareras de piso organizada por el sindicato UGT en Palma que el Consejo de Ministros aprobó la semana pasada iniciar de forma urgente la actualización del catálogo de enfermedades profesionales y que este martes se publica la propuesta con “una mención específica a las dolencias y patologías que tienen las camareras de piso”. Detalló que ese cambio implica que aquellas dolencias que están directamente vinculadas con su actividad cotidiana y con su trabajo van a incorporarse al listado de enfermedades profesionales: “Hablamos de dolencias que afectan entre otras zonas al hombro, el codo, el antebrazo, las muñecas -incluido el síndrome del túnel carpiano-, que guardan relación directa con movimientos repetitivos y esfuerzos sostenidos, con la manipulación de cargas propias de esta actividad”. El reconocimiento de esas patologías como enfermedades profesionales permitirá que las trabajadoras afectadas “tengan la protección específica que da una contingencia profesional y eso tiene una consecuencia directa en materia de prestaciones y de cobertura por parte de la Seguridad Social; además de conocerla dimensión real de esas patologías y y dejar de tratarlas como situaciones aisladas”.
Elma Saiz recalcó que “hay dolencias que no aparecen de un día para otro, sino que son resultado de años de esfuerzo, de movimientos repetidos y de exigencias físicas sostenidas”.
La federación de Servicios de CC. OO. valora ese impulso a la ampliación del cuadro de enfermedades profesionales regulado por el real decreto 1299/2006, con el objetivo de incorporar dolencias vinculadas al trabajo de las camareras de piso El sindicato aclaran que desde septiembre ya existe un grupo de trabajo dedicado a estudiar específicamente las condiciones laborales de las camareras de piso. Esta organización viene reclamando desde hace años el reconocimiento de la “especial penosidad” de esta profesión. Ya en 2021 presentó una solicitud formal para anticipar la jubilación de estas trabajadores y en julio volvió a pedir la convocatoria de la mesa de diálogo.