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Sanidad abre dos nuevas oficinas en Tenerife para registrar las últimas voluntades

La función principal de las MAV es que la persona otorgante deje constancia por escrito de sus preferencias e instrucciones sobre los cuidados de su salud y tratamientos
Granadilla y Arafo acogerán los nuevos puntos. DA
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La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha dos nuevas oficinas en los centros de salud de Granadilla y Arafo para la toma de declaración y registro de las Manifestaciones Anticipadas de Voluntad (MAV).

La función principal de las MAV es que la persona otorgante deje constancia por escrito de sus preferencias e instrucciones sobre los cuidados de su salud y tratamientos sanitarios que acepta recibir o que rechaza, con el fin de que puedan respetarse y aplicarse por el personal sanitario en el momento en el que no tenga capacidad de expresarlas personalmente y sea necesaria la actuación sanitaria.

Las MAV permiten, además, designar una o varias personas de confianza de la persona otorgante para que actúen en calidad de representante, y cuya función será velar por el correcto cumplimiento de los valores e instrucciones manifestadas en el documento inscrito. El personal sanitario de los centros de salud está obligado a respetar lo recogido en la MAV siempre que el paciente se encuentre en la situación clínica prevista en el documento.

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