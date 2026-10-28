Esther Monzón, consejera de Sanidad, cree las demandas de los médicos son inalcanzables: “Se cargan el sistema”

Se cumplen 13 días de huelga indefinida de los médicos y facultativos del Archipiélago para reclamar al Servicio Canario de la salud la mejora de sus condiciones económicas y laborales y, pese a que las dos partes dicen estar “abiertas al diálogo”, no parece que haya una salida rápida al conflicto.
La consejera de Sanidad, Esther Monzón, consideró ayer que las demandas que plantean los dos sindicatos convocantes de la huelga no solo son “ilógicas” e “inalcanzables”, sino que, además, “se cargarían de lleno el sistema”. Manifestó que “es absolutamente ilógico que soliciten algo que se cargaría de lleno el sistema, tanto económicamente como porque no hay los suficientes profesionales como para poder abordar las medidas que ellos plantean”.
Precisó que sigue dispuesta a un acercamiento con los médicos en huelga y a valorar propuestas. Al respecto, defendió que la oferta que ha planteado el Servicio Canario de la Salud al Sindicato Médico CESM Canarias y al SEMCA incluye “medidas que por ahora pueden ser suficientes y que, con el tiempo, se podrán ir incrementando y mejorando”. La consejera añadió que, por ello, está a la espera de que los convocantes “cesen la huelga y se sienten a negociar” con su departamento.
Mientras el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, puso en duda en la Radio Canaria que CESM y SEMCA estén realmente defendiendo los intereses de los trabajadores. “Tendríamos que duplicar la plantilla, eso es inviable totalmente. No hay médicos, nosotros contratamos todos los que encontramos en el Servicio Canario de Salud. Además estamos hablando de 500 millones de euros más y si tuviéramos que duplicar la plantilla tendríamos que pagar otros 500 millones. Es decir, para poder asumir sus pretensiones deberíamos pagar 1.000 millones más y duplicar la plantilla”.
Silencio absoluto
Por su parte, los sindicatos que forman el Comité de Huelga Conjunto convocaron ayer una manifestación en Las Palmas de Gran Canaria para visibilizar el malestar del colectivo ante la falta de avances en la negociación y reclamar unas condiciones laborales dignas y una sanidad pública de calidad. Unas 300 personas, en su mayoría médicos y familiares, gritaron consignas como “¡Sin médicos no hay sanidad!” y “¡No es una guardia, es esclavitud!”, acompañadas por una batucada y carteles con mensajes como Se vende: Tu salud, Se vende: Sanidad Pública y Se venden: Derechos laborales.
El presidente del Sindicato CESM, Éric Álvarez, afirmó que las negociaciones atraviesan un momento de “silencio absoluto” porque no han respondido a la última propuesta presentada la pasada semana. Se mantendrá por ahora la huelga indefinida y rechazó la posibilidad de desconvocarla antes de retomar las conversaciones. “La consejera decía que para recibirnos primero teníamos que desconvocar la huelga, eso no va a suceder, ya han tenido tiempo para eso. Que nos llamen y ya veremos si lo que nos proponen es suficiente para desconvocarla”.
Las reivindicaciones se centran en una mayor representación de los médicos en las mesas de negociación, mejoras en las condiciones laborales y de descanso, y avances salariales para hacer más atractivo el SCS.