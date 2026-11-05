Los médicos canarios amplían los paros hasta el 17 de noviembre y reprochan al SCS que no negocie

Los sindicatos médicos CESM y Semca reprocharon a la Consejería de Sanidad que no tenga voluntad para negociar y anunciaron que la huelga se amplía hasta el 17 de noviembre.
En un comunicado conjunto, cargaron contra su “estrategia de ignorar al comité de huelga”, con lo que solo conseguirá seguir “perjudicando” a los pacientes del Servicio Canario de la Salud (SCS) por no afrontar el conflicto. “Los médicos y facultativos no quieren hacer huelga ni un día más de lo necesario, pero la mantendrán el tiempo que se precise mientras el Gobierno de Canarias no se tome en serio este asunto y se siente a hablar de manera constructiva del problema que tiene con los médicos y del que va a tener con la propia pervivencia del sistema público de salud de Canarias”.
En esa línea, insisten en la saturación de los servicios de Urgencias e hicieron “responsable directa del deterioro asistencial” a Esther Monzón, de la que no tienen “noticia alguna” desde que se le remitió la última propuesta negociadora el 22 de octubre.
Sus reivindicaciones se mantienen: una mayor representación en las mesas de negociación, mejoras en las condiciones laborales y de descanso y avances salariales para hacer más atractivo el SCS. Defienden que, “lejos de maltratar a la población”, como denunció el subdirector del SCS, Adasat Goya, lo que buscan al pedir la mejora de sus condiciones laborales y profesionales es “el fin del maltrato sistemático hacia los pacientes”.
Este “maltrato se manifiesta en el paupérrimo lapso de tiempo” que el SCS asigna a cada consulta por paciente -menos de 10 minutos, incluso menos de 7-, a los “tiempos insufribles de espera” para conseguir una cita con el especialista -meses y en algunas especialidades puede superar el año-, y en la “intolerable” demora de la lista de espera quirúrgica que “no cesa de crecer”. Lamentan los “inasumibles plazos para la realización de pruebas y el cierre de agendas”, algo que es una actitud “presuntamente delictiva y de maquillaje de las listas de espera. Este es el verdadero maltrato continuado a la población”.
Critican que “no se puede afirmar, sin sonrojarse, que los médicos pretenden quebrar el sistema” por la reclamación económica que el SCS cifró en 150 millones anuales, y reiteró que está dispuesto a que se ejecuten en varios ejercicios. Reprochan los fondos derivados a la privada, que no se hayan desarrollado los hospitales comarcales de Tenerife, retrasos en reformas y construcción de centros de salud o solo una OPE en 26 años.