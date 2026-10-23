Preocupación por el aumento de las infecciones sexuales en Canarias

Canarias registró en 2025 un total de 4.798 diagnósticos de infecciones de transmisión sexual (ITS), más de seis veces los contabilizados siete años antes, cuando se notificaron 717 casos. Así lo recoge el último informe de vigilancia epidemiológica del Centro Nacional de Epidemiología, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, que refleja un aumento de la incidencia desde los 33,6 casos por cada 100.000 habitantes en 2018 hasta los 212,4 en 2025.
La evolución de las cifras evidencia, además, un crecimiento mucho más acelerado en las Islas que en el conjunto del país. Entre 2018 y 2025, la tasa agregada de las infecciones analizadas aumentó un 531,4% en el Archipiélago, frente al 185,7% registrado en España, donde el indicador pasó de 68,24 a 194,97 casos por cada 100.000 habitantes. Actualmente, Canarias registra 17,4 casos más por cada 100.000 habitantes que la media nacional, un 8,9% por encima.
En concreto, el análisis de las ITS estudiadas en el informe muestra tendencias dispares. Mientras la sífilis desciende tras alcanzar su máximo en 2023, la gonococia y la clamidia continúan al alza. Esta última es la más frecuente en las Islas y concentra el 51,2% de los diagnósticos, seguida de la gonococia, con el 33,4%; la sífilis, con el 14,3%, y el linfogranuloma venéreo (LGV), con el 1,2%.
Evolución dispar
Canarias notificó 684 casos de sífilis en 2025, con una incidencia de 30,28 por cada 100.000 habitantes, frente a los 24,18 de la media nacional. El Archipiélago ocupa el tercer puesto estatal, por detrás de Cataluña (34,00) y Madrid (30,34). Sin embargo, los diagnósticos han descendido de forma notable desde el máximo de 2023, cuando se contabilizaron 1.193 casos y la incidencia alcanzó los 53,91 por cada 100.000 habitantes. La caída continuó en 2024 y 2025, aunque Canarias sigue por encima del promedio español.
La gonococia, en cambio, mantiene su tendencia al alza. Canarias registró 1.601 casos en 2025, con una tasa de 70,88 por cada 100.000 habitantes, que sitúa a las Islas en el cuarto puesto nacional. Aunque el indicador sigue por debajo de la media española, de 76,26, ha pasado de 12,20 casos en 2018 a 70,88 el pasado 2025. Además, mientras la incidencia nacional bajó ligeramente el último año, en Canarias siguió creciendo.
La infección por Chlamydia trachomatis fue la más diagnosticada en el Archipiélago, con 2.457 casos y una incidencia de 108,77 por cada 100.000 habitantes, superior a la media nacional, de 90,60. También es la que más ha crecido: el indicador canario se ha multiplicado por más de 18 desde 2018, cuando apenas se notificaron 125 casos.
Por su parte, el linfogranuloma venéreo registró 56 casos en 2025, con 2,48 por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media de las comunidades con vigilancia activa, de 3,93. Tras alcanzar los 72 diagnósticos en 2024, la cifra descendió el último año.
Según señalan los autores del estudio, las cifras deben interpretarse teniendo en cuenta las diferencias entre los sistemas autonómicos de vigilancia. Canarias cuenta con un sistema de notificación individualizada para todas las infecciones analizadas y una red activa e informatizada que puede facilitar la detección de casos leves o asintomáticos, especialmente de clamidia. Estas diferencias en la capacidad diagnóstica pueden influir en las comparaciones entre comunidades.
El informe subraya, además, que las ITS representan “un problema importante de salud pública tanto por su magnitud como por sus complicaciones y secuelas si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz”. La evolución registrada en los últimos años refleja la dimensión de estas infecciones y sus posibles consecuencias cuando no se detectan y tratan a tiempo. En este contexto, la prevención, el uso de medidas de protección y la detección temprana constituyen elementos relevantes para abordar las ITS, reducir el riesgo de complicaciones y frenar su transmisión.