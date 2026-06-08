El Ministerio de Sanidad ha acogido un encuentro científico de vital trascendencia que ha encendido todas las alarmas en la comunidad médica española. Durante la ‘Jornada de Sensibilización y Actualización en materia de Infecciones de Transmisión Sexual‘, los expertos del Centro Nacional de Epidemiología (CNE) han advertido sobre un cambio de tendencia preocupante en el país. Los datos reflejan que las infecciones de transmision sexual están experimentando un crecimiento exponencial y descontrolado, destacando la aparición de patógenos emergentes que muestran una inmunidad sin precedentes ante los tratamientos clínicos tradicionales.
La investigadora de la Unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis del CNE, Victoria Hernando, detalló que microorganismos como el causante de la shigelosis o el virus de la hepatitis A están modificando de forma drástica sus dinámicas de propagación. Aunque históricamente la principal vía de contagio de estas enfermedades no ha sido la sexual, los análisis clínicos recientes confirman que las relaciones íntimas actúan ahora como un vector epidemiológico de enorme relevancia en España. Un ejemplo claro de este comportamiento fue el brote de mpox registrado en el año 2022, el cual provocó más de 7.500 casos controlados en el territorio nacional.
Diagnóstico clínico de las infecciones de transmision sexual en España
El escenario que más inquieta a las autoridades sanitarias comunitarias es el avance de la shigelosis. Aunque se trata de una patología bajo estrecho seguimiento médico desde la década de los 80, a partir del año 2021 se ha constatado una aceleración vertical en la notificación de nuevos pacientes. Los balances oficiales del año 2024 desvelan una marcada brecha de género: se registraron de media 3,8 casos en hombres por cada mujer contagiada, localizándose el grueso de la incidencia acumulada en varones con edades comprendidas entre los 20 y los 44 años.
La preocupación global en torno a estas infecciones de transmision sexual cobra especial gravedad al analizar los datos transfronterizos. Desde el año 2023, las redes de vigilancia epidemiológica han identificado un total de siete clústers críticos que agrupan a más de 2.300 personas infectadas a lo largo de 12 países de la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos. Lo verdaderamente alarmante de este brote internacional prolongado es que los laboratorios de referencia han aislado cepas de la bacteria Shigella catalogadas oficialmente como multirresistentes y extremadamente resistentes a los antibióticos de uso común, lo que reduce drásticamente las herramientas médicas para la curación de los pacientes.
Gonorrea y sífilis marcan récords históricos de contagio
Paralelamente a la aparición de estas bacterias resistentes, las infecciones de transmision sexual de carácter clásico muestran una evolución epidemiológica sumamente desfavorable en el entorno europeo. Según las estadísticas presentadas, España se sitúa actualmente a la cabeza de la Unión Europea en la tasa de incidencia de gonorrea. En el ámbito de la comunidad comunitaria, esta patología en concreto ha experimentado un incremento del 303 por ciento desde el año 2015, mientras que los diagnósticos de sífilis generalizada han subido un 110 por ciento en el mismo periodo analizado.
Otras variantes médicas reflejan datos que los epidemiólogos no dudan en calificar como muy preocupantes. Es el caso del linfogranuloma venéreo, cuyo ascenso en la última década se cifra en un 250 por ciento, o de la sífilis congénita, que ha repuntado un 243 por ciento entre la población lactante. En el lado opuesto de la balanza, la infección por clamidia es la única variante que muestra un comportamiento positivo dentro de las infecciones de transmision sexual, anotándose un leve descenso del 6 por ciento a lo largo de los últimos diez años.
El fenómeno de repunte se repite de manera casi idéntica con el virus de la hepatitis A. Tras encadenar un periodo de descenso sostenido en los hospitales españoles que se prolongó hasta el año 2020, las estadísticas sanitarias volvieron a registrar un aumento a partir de 2023. De nuevo, el perfil del afectado mayoritario corresponde a varones jóvenes menores de 45 años, arrojando una proporción de 2,3 casos masculinos por cada diagnóstico femenino durante el ejercicio 2024.
Ante este complejo panorama, Lina Nerlander, experta principal del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), ha intervenido para exigir una acción estratégica coordinada a nivel estatal. Nerlander advirtió que los indicadores actuales de las infecciones de transmision sexual son sustancialmente más elevados que los que se monitorizaban antes de la pandemia de la COVID-19, por lo que instó a los gobiernos a actualizar sus planes nacionales basados en estas nuevas mutaciones. Entre las recomendaciones prioritarias del ECDC se subraya la necesidad de mejorar la vigilancia microbiológica, intensificar las campañas informativas sobre el uso del preservativo en relaciones esporádicas y garantizar un acceso al diagnóstico rápido y tratamientos médicos que sean totalmente gratuitos o de muy bajo coste para el ciudadano.