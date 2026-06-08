Julia Díaz, la mejor vendedora de la ONCE de Tenerife: repartió 11 millones de euros

Julia Díaz ha sido seleccionada como Vendedora del Año de la ONCE de 2025 en el ámbito de la Dirección de Zona de Tenerife. Un galardón con el que la Organización reconoce anualmente el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras dedicados a la venta de sus diferentes productos de lotería responsable, así como la actitud en su puesto de trabajo, la implicación con los clientes o el compromiso con la labor social de la ONCE.
Julia, de 53 años y con discapacidad, junto a los otros 21 vendedores y vendedoras seleccionados de todos los puntos de España, recibió su galardón en el transcurso de una cena de gala celebrada el 5 de junio en el Hotel ILUNION Pío XII de Madrid, donde todos estuvieron acompañados por los máximos responsables de la Organización.
Julia nació en Cuba, una tierra que lleva siempre en el corazón y que forma parte esencial de su identidad. A los 24 años emprendió una nueva etapa de su vida al trasladarse a España, un cambio importante que afrontó con valentía, ilusión y la firme determinación de construir un futuro lleno de oportunidades. Quienes la conocen destacan su fortaleza, su espíritu positivo y la forma en que afronta cada reto con una sonrisa. Para Julia, las dificultades nunca han sido un obstáculo, sino una oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo. La familia ocupa un lugar central en su vida. Es su mayor fuente de inspiración, el motor de su vida. Su incorporación a la ONCE marcó un antes y un después en su trayectoria. Ella misma la define como una de las mejores cosas que le han sucedido. Se ha sentido acogida, valorada y respaldada desde el primer momento. Ha dado muchos premios, más de once millones de euros.
Una gala que hizo un homenaje a la obra social
Con el lema ‘A piel de calle’, la gala incidió en que los centinelas de la ilusión están siempre a pie de calle, llevando la ilusión y la suerte a cada rincón de pueblos y ciudades. La escenografía y estructura del acto fueron customizadas simulando una estación de ferrocarril. Así, por la estación de la ilusión fueron pasando los 22 vendedores y vendedoras reconocidos como los mejores del año 2025, para dialogar con Miguel Carballeda y Ángel Sánchez y contar detalles y anécdotas de su trabajo y su día a día.
“Reflejáis el auténtico espíritu de la ONCE y hoy estamos aquí para reconocer vuestro trabajo y daros las gracias”, dijo el director general de la ONCE, Ángel Sánchez a todos ellos, antes de que comenzara la gala conducida por el actor y presentador Luis Larrodera y que contó con las actuaciones de actores de la compañía Yllana.
Reconocimiento especial
Con esta ceremonia anual, la ONCE hace un reconocimiento especial a estos 22 trabajadores que han demostrado su esfuerzo durante todo el año y, por extensión, a los más de 21.000 vendedores de la Organización que conforman en la actualidad el principal canal de ventas de sus productos.