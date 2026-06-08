María Tresa, la vendedora de la ONCE que repartió 9 millones de euros: su truco cotidiano para “atraer la suerte”

El talento, la empatía y las historias humanas que se esconden detrás de los chalecos fosforitos que vemos a diario en nuestras esquinas han vuelto a tener un reconocimiento histórico. La gran protagonista de la temporada es María Teresa Martínez, quien ha sido proclamada de forma oficial como la Vendedora del Año de la ONCE de 2025 en el marco de la Delegación Territorial de Canarias. Con este prestigioso galardón anual, la institución pone en valor el sacrificio diario de sus trabajadores de lotería responsable, prestando especial atención a factores como la implicación con los vecinos y el compromiso inquebrantable con la labor social.
La carismática profesional de 62 años de edad y afiliada a la organización, viajó recientemente a la capital de España para vivir una de las noches más mágicas de su carrera profesional. Teresa formó parte de un selecto grupo de 22 vendedores de élite procedentes de todas las comunidades autónomas españolas. Todos ellos recibieron sus respectivas distinciones durante una cena de gala celebrada el pasado 5 de junio en las instalaciones del Hotel ILUNION Pío XII de Madrid, arropados por la cúpula directiva de la entidad.
El secreto de la vendedora de la ONCE para atraer la fortuna
Si algo define la trayectoria de esta trabajadora es su conexión con las personas y un optimismo desbordante que se ha convertido en su sello de identidad. Quienes la conocen de cerca saben que para la mejor vendedora de la ONCE Canarias es mucho más que una palabra de cinco letras; es una filosofía diaria. Teresa posee una llamativa e íntima costumbre: colecciona sobres de azúcar de cada establecimiento donde se detiene a tomar un café, convencida firmemente de que este dulce hábito actúa como un imán para atraer la prosperidad y la fortuna a sus cupones.
Sin embargo, su verdadera motivación no es mística, sino profundamente familiar y humana. Sus hijos representan su máxima inspiración en el día a día. Laboralmente, su incorporación a la entidad supuso una inyección absoluta de alegría y vitalidad en un momento clave. Al repasar sus vivencias tras el mostrador de venta, Teresa rememora con especial emoción el día que repartió un espectacular premio de nueve millones de euros. Lejos de vanagloriarse por la estratosférica cifra, lo que verdaderamente marcó su corazón fue comprobar que los millones recayeron en una persona del barrio que atravesaba severas dificultades económicas y que los necesitaba con urgencia.
Una estación de la ilusión para premiar la obra social del cupón
Bajo el inspirador lema corporativo ‘A piel de calle’, la ceremonia de este año se estructuró como un gran homenaje a esos profesionales bautizados como los “centinelas de la ilusión”, figuras esenciales que dinamizan los pueblos y ciudades del país. Para la ocasión, la escenografía del evento fue completamente customizada simulando una antigua estación de ferrocarril. Por este andén imaginario fueron desfilando los 22 galardonados de la promoción de 2025, compartiendo charlas, vivencias íntimas y divertidas anécdotas con el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, y el director general, Ángel Sánchez.
“Reflejáis el auténtico espíritu de la organización y hoy estamos aquí para reconocer vuestro trabajo y daros las gracias”, aseveró con tono solemne el propio director general, Ángel Sánchez, instantes antes de dar paso al espectáculo principal. El evento estuvo conducido por el conocido actor y presentador de televisión Luis Larrodera, contando además con las aplaudidas intervenciones humorísticas de los componentes de la prestigiosa compañía teatral Yllana.
Esta gala anual trasciende el reconocimiento individual de María Teresa Martínez. Con este acto, la entidad ensalza de manera directa el esfuerzo combinado de su principal motor comercial, compuesto en la actualidad por un ejército de más de 21.000 vendedores que recorren la geografía española garantizando la sostenibilidad de sus programas de integración y asistencia. La delegación de las Islas celebra con orgullo este título que vuelve a situar el compromiso social del archipiélago en el mapa nacional.