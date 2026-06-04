¿Eres uno de los afortunados? La ONCE deja una lluvia de miles de euros en el sur de Tenerife con un doble golpe de suerte

El Cupón Diario de la ONCE ha dejado un importante impacto económico en la localidad de Cabo Blanco, en Arona, con un reparto de 70.000 euros correspondientes al sorteo celebrado este miércoles, 3 de junio.
La fortuna se ha concentrado en el sur de Tenerife. El Cupón Diario de la ONCE ha repartido un total de 70.000 euros en Cabo Blanco. La cuantía económica total se ha distribuido a través de dos cupones premiados, agraciados con una suma de 35.000 euros cada uno en el sorteo correspondiente a la jornada del miércoles, 3 de junio.
El agente encargado de llevar la fortuna a los residentes y visitantes de la zona ha sido Iván Hernández Bethencourt. Se trata del vendedor de la ONCE que ha gestionado y repartido estos 70.000 euros en el núcleo de Cabo Blanco. Su labor comercial se desarrolla de forma habitual desde el punto de venta situado en la calle la Trujilla, 16, enclave que se ha convertido en el foco emisor del premio de este sorteo diario.
El Cupón Diario de la ONCE
El Cupón Diario de la ONCE es una de las modalidades de juego más arraigadas y pone en juego de manera recurrente un premio principal de 500.000 euros, el cual se otorga al número más la serie. Asimismo, la estructura del sorteo contempla el reparto de 49 premios de 35.000 euros para todos aquellos cupones que coincidan con las cinco cifras del número premiado, categoría en la que se engloban los boletos vendidos en la calle la Trujilla.
La estructura de galardones de este sorteo de la organización ofrece múltiples categorías secundarias basadas en las coincidencias numéricas. De este modo, se asignan un total de 450 premios de 250 euros para las cuatro primeras cifras, y una cantidad idéntica de 450 premios de 250 euros para aquellos cupones que contengan las cuatro últimas cifras del extracto oficial.
En escalafones inferiores de la distribución de premios, el Cupón Diario de la ONCE entrega 9.000 premios de 25 euros en los casos en que se produciera una coincidencia con las tres últimas o las tres primeras cifras. Del mismo modo, se ejecutan devoluciones y premios de menor cuantía, establecidos en 6 euros para las dos primeras y las dos últimas cifras, concluyendo el cuadro de recompensas con un reintegro de 2 euros destinado a los boletos cuya primera o última cifra coincida con el número premiado en la sesión de juego.
La red de distribución de estos productos de juego cuenta con un amplio despliegue en todo el territorio. Los cupones de la organización se comercializan diariamente por medio de los más de 21.300 vendedores y vendedoras que integran la plantilla oficial de la ONCE. Paralelamente, los usuarios interesados disponen de canales alternativos para su adquisición, pudiendo realizar las compras de manera telemática a través de la plataforma web oficial de juego (www.juegosonce.es) y en la red de establecimientos colaboradores autorizados que prestan soporte a la organización.