Cupón de la ONCE en Tenerife: el histórico kiosco que ha dado 175.000 euros

La fortuna ha vuelto a elegir a Canarias para desatar la alegría. El último sorteo del Cupón de la ONCE en Tenerife ha dejado una importante lluvia de dinero en la capital de la isla durante la jornada de este miércoles, 27 de mayo. En total, la organización de lotería social ha repartido un montante global de 175.000 euros en la isla, distribuidos de forma exacta en cinco cupones que resultaron premiados con 35.000 euros cada uno. Un pellizco económico que ha transformado por completo la semana de varios vecinos de la capital chicharrera.
Detrás de cada gran premio de la lotería siempre hay un rostro que personifica la suerte. En esta ocasión, el gran protagonista de la jornada es Francisco Marcelino Curbelo, el agente vendedor de la ONCE que se ha encargado de distribuir los cinco boletos ganadores. Su punto de venta habitual está situado en un lugar neurálgico de la capital de la isla: el emblemático quiosco de la Glorieta Pedro Mendoza, número 6 (con código postal 38005), en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife. Desde primera hora de la mañana, este rincón de la ciudad se ha convertido en un hervidero de felicitaciones y curiosos que se acercaban a comprobar si sus números coincidían con el boleto agraciado.
¿Cuánto dinero reparte el Cupón de la ONCE?
La emisión del boleto del 27 de mayo tenía un significado muy especial a nivel nacional. La organización decidió dedicar el diseño de este cupón a la labor fundamental que realizan los Servicios de Extinción de Incendios, un homenaje al cuerpo de bomberos que terminó atrayendo a la diosa fortuna hacia las tierras canarias. Además del importante impacto económico registrado en el municipio de Santa Cruz, este mismo sorteo ha dejado otros premios de consideración en diferentes localidades de comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid.
Es importante recordar cómo funciona la estructura de premios de esta modalidad de juego responsable. El Cupón Diario de la ONCE pone en juego, de lunes a jueves, un premio principal de 500.000 euros al número más la serie. Junto a este gran bote, se reparten 49 premios de 35.000 euros directos a las cinco cifras del número premiado, que son precisamente los que han ido a parar al quiosco de la Glorieta Pedro Mendoza. El esquema de premios menores se distribuye de la siguiente manera:
- 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras.
- 450 premios de 250 euros a las cuatro últimas cifras.
- 9.000 premios de 25 euros para las tres últimas o tres primeras cifras.
- Premios de 6 euros para las dos primeras y dos últimas cifras.
- Reintegros de 2 euros a la primera o la última cifra del número.
Un modelo de lotería social y juego responsable en Canarias
La recaudación obtenida a través de la venta de estos boletos tiene un impacto directo en la sociedad. Los cupones comercializados por la institución forman parte de los productos de lotería social, segura y solidaria que diferencian a esta organización a nivel internacional. Desde la fase de diseño inicial de los productos hasta su distribución definitiva en las calles, se implementan estrictos controles para neutralizar y prevenir conductas de consumo descontrolado.
Entre las normativas internas más vigiladas se encuentra la prohibición expresa de la venta de boletos a menores de edad, así como la imposibilidad de realizar consumos de lotería a crédito. La organización mantiene un compromiso histórico con la ciudadanía canaria, promoviendo una estricta política de juego responsable. Este sistema cuenta con los avales y los exigentes sistemas de evaluación definidos por la Asociación Mundial de Loterías (WLA) y la Asociación Europea de Loterías, lo que garantiza un entorno de juego transparente y enfocado a la ayuda social y a la integración laboral de personas con discapacidad.
En la actualidad, los cupones se comercializan a través de una red que supera los 21.300 vendedores y vendedoras autorizados que recorren los pueblos y ciudades de toda España. Además de la red física tradicional a pie de calle, los usuarios que deseen tentar a la suerte pueden adquirir sus combinaciones preferidas de forma digital a través de la plataforma web oficial de JuegosONCE, así como en los establecimientos colaboradores que cuentan con la autorización pertinente para la venta de estos productos de lotería.