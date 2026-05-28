La supuesta estafa de una empresa de bodas en Tenerife deja en el aire a 45 parejas: “¿Dónde ha ido ese dinero?”

Con la miel de la luna en los labios. Una empresa organizadora de bodas habría dejado presuntamente en el aire a casi 45 parejas extranjeras de EE.UU., Reino Unido, Irlanda o Francia, con un agujero económico que, según las estimaciones manejadas, “podría rondar los cientos de miles de euros”. El caso, destapado por el diario Irish Daily Mail, salpica a una empresa radicada en el Sur constituida en febrero de 2023.
La denuncia parte de una pareja dublinesa, Sorcha McManigan y Alan Kent, ambos de 31 años, que tenían previsto casarse el próximo mes de septiembre en una finca del Sur. Según se cita, “los novios llevaban más de dos años preparando el enlace, habían volado en tres ocasiones a la Isla y habían abonado 26.000 euros de un presupuesto total de 37.0000”. El viernes pasado recibieron un correo electrónico: la empresa era insolvente. El mensaje enviado a las parejas afirmaba que la empresa presentaría concurso de acreedores “en cuanto el abogado prepare la documentación necesaria”. Sin embargo, según las consultas realizadas por el diario irlandés al Registro Mercantil, hasta el pasado martes la sociedad “seguía figurando como activa”. De forma simultanea, tanto la web corporativa como sus cuentas en redes sociales han sido eliminadas.
“Se me cayó el alma a los pies”, relata la mujer. Según el testimonio, los afectados habrían descubierto que “prácticamente nada de lo contratado estaba realmente reservado”.
Objetivo: salvar las bodas
En el caso de los protagonistas del artículo, el local de la celebración (con un coste cercano a los 6.000 euros) solo tenía abonado un anticipo de 1.000, y ni el catering, ni el DJ, ni el mobiliario, ni el resto de proveedores habrían recibido pago alguno. “¿Dónde ha ido ese dinero?”, se pregunta la novia. La factura emitida, a la que tuvo acceso el periódico, incluía un listado sin desglosar los servicios para una boda de ese calado: flores, tarta, barra libre, comida, alquiler del espacio, fotógrafo…
Mientras la red de afectados crece, una empresa de bodas de Tenerife, que constató los hechos, explicó a DIARIO DE AVISOS que el sector local está “movilizándose a contrarreloj para tratar de salvar las ceremonias que aún tienen fecha en el calendario”. Sus responsables hablan de un “golpe reputacional de gran alcance”.
“Estamos en shock, es una mala noticia para nosotros y el sector”, lamentan, a la vez que reivindican el trabajo del resto del tejido empresarial vinculado al sector nupcial insular.
La empresa consultada asegura estar coordinando una “respuesta de urgencia” que implica a varios proveedores locales dispuestos a aportar servicios gratis o a precio reducido para que algunas parejas puedan efectuar el enlace. “Estamos haciendo todo lo posible. Hemos conseguido mover tierra, mar y aire. Yo mismo voy a pagar flores”, relatan.
La idea, explican, es que ninguna pareja que ya tenga vuelos comprados se quede sin ceremonia: “Es el momento más especial de una pareja y, si podemos ayudar, de la forma que sea, lo haremos”.
Las mismas fuentes elevan de forma significativa la cifra de afectados respecto a la que figura en el reportaje irlandés. “Trabajamos con unas 15 en total, pero calculamos que hay más o menos 40 o 45 parejas supuestamente estafadas; con un importe de entre 5.000 y 40.000 euros por cada pareja”. Apuntan, además, hay casos especialmente sangrantes en los últimos días previos al cierre: “Hay novios que la semana pasada le entregaron a la organizadora más dinero”.
La preocupación se extiende también a las fincas y hoteles del Sur, que ven cómo se concatenan las cancelaciones.“Es como un tsunami”, resume la empresa consultada.
El medio irlandés cita que las parejas comenzaron a movilizarse tras conocer sus casos por redes sociales, mientras trataban de localizar a proveedores para comprobar si los servicios pagados a través de la presunta estafadora habían sido efectivamente contratados.
Ninguno de los implicados puede permitirse asumir individualmente los honorarios de un letrado, por lo que algunas parejas “estarían tratando de aunar fondos para llevar el caso de forma conjunta tras recibir presupuestos de varios miles de euros”.
“NOS SENTIMOS RIDÍCULOS”
“Nos sentimos ridículos. Tengo la sensación de que tendría que haber visto las señales, pero cuando estás tan metida en algo no quieres pensar que pueda salir mal”, admite la novia.
Pese a todo, la pareja irlandesa ha decidido no cancelar la boda, debido a que invitados procedentes de Irlanda, Estados Unidos y Francia ya tienen vuelos y alojamiento reservados en la Isla. Otra pareja tiene previsto desplazarse próximamente a Tenerife para reunirse con una nueva organizadora y tratar de reconstruir el evento en cuatro meses. “Vamos a asegurarnos de que sea una fiesta y que lo pasaremos bien”, afirma la novia.
DIARIO DE AVISOS ha podido confirmar que una de las bodas previstas para hoy jueves podrá finalmente celebrarse “gracias a que el banquete y el resto de servicios habían sido contratados directamente con el hotel”, al margen de la organizadora, según relatan los propios novios. No se espera la misma suerte para muchos de los enlaces previstos. Este periódico ha intentado contactar con la responsable de la empresa para recabar su versión, sin obtener respuesta.