El blindaje inesperado de Christian Brueckner: por qué no será juzgado en Reino Unido por el caso Madeleine McCann

A menos de un año para que se cumpla el vigésimo aniversario de la desaparición de Madeleine McCann, la investigación británica afronta un bloqueo jurídico definitivo. Altos cargos de Scotland Yard presionan para procesar formalmente en el Reino Unido al ciudadano alemán Christian Brueckner por los presuntos delitos de secuestro y asesinato, según The Mirror.
A pesar de ser el principal objetivo de las policías de Portugal, Alemania y el Reino Unido, Brueckner se encuentra actualmente en libertad y reside en el norte de Alemania, tras haber extinguido en septiembre de 2025 una pena de siete años de prisión por una agresión sexual cometida en territorio portugués en 2005.
El obstáculo constitucional y el impacto del Brexit
El intento de la Policía Metropolitana de Londres de sentar a Brueckner en el tribunal del Old Bailey choca directamente con la legislación internacional vigente. Existen dos razones técnico-jurídicas que impiden su traslado al Reino Unido:
- El artículo 16 de la Ley Fundamental de Bonn: la Constitución de la República Federal de Alemania prohíbe de forma explícita la extradición de sus ciudadanos a terceros países que no pertenezcan a la Unión Europea.
- El Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido: tras la salida británica del bloque comunitario, se extinguió la aplicación de la Orden Detención Europea (Euroorden), un mecanismo automatizado que habría agilizado el proceso antes del Brexit. El convenio actual faculta a Alemania a denegar de forma sistemática la entrega de sus nacionales.
Especialistas en derecho internacional y extradición señalan que la única vía viable para que los cargos prosperen es que la justicia británica transfiera las pruebas acumuladas a la fiscalía alemana para que el sospechoso sea procesado y juzgado en su propio país de origen.
Reclusión social y control policial en Alemania
Desde su excarcelación, Brueckner permanece bajo un régimen estricto de libertad vigilada durante un periodo de cinco años, el cual incluye la obligatoriedad de portar un dispositivo de localización electrónica (tobillera), la supervisión mensual de un agente judicial y la prohibición de cambiar de residencia sin autorización previa.
La notoriedad del caso ha provocado un rechazo vecinal sistemático que le ha impedido establecer un domicilio fijo, registrando hasta cuatro traslados forzosos en apenas unos meses.
Un nuevo frente judicial por agresión mutua
El sospechoso, que mantiene su inocencia respecto a la desaparición de Madeleine McCann a través de su equipo legal, se ha visto implicado recientemente en un nuevo altercado en la localidad de Kiel. Brueckner fue detenido junto a un ciudadano de nacionalidad británica tras una disputa física en la vía pública.
La legislación penal alemana contempla en estos casos la figura delictiva de agresión mutua, un cargo que puede acarrear penas de hasta cinco años de privación de libertad y que podría devolver al sospechoso a prisión antes de que se resuelva la vertiente internacional del caso McCann.