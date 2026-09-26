Acerina González, edil no adscrita de Guía de Isora, aclara que no empleó la expresión “malos tratos” para referirse a su baja laboral

En relación con la información publicada y difundida el 16 de septiembre de 2026 bajo el título Acerina González se reincorpora al Consistorio de Guía de Isora, ahora como concejala no adscrita, la edil manifiesta que no empleó ante este medio la expresión “malos tratos” para referirse a la situación que motivó su baja laboral. Indica que sus manifestaciones se referían a una situación de presunto “acoso laboral”, “hostigamiento” y “mal clima laboral” en el ámbito externo.
Asimismo, hace constar que, para la elaboración de la información, remitió a este periódico dos escritos presentados ante el Ayuntamiento de Guía de Isora; el primero, de 25 de junio de 2026, sobre regularización de su situación corporativa como concejala no adscrita, y el segundo, de 30 de julio de 2026, por el que formalizó su renuncia a toda delegación, competencia o función de gobierno.
Así se hace constar, a requerimiento de González, que ejerce su derecho de rectificación al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, que data del 26 de marzo.
La exconcejala del Partido Popular de Guía de Isora causó baja laboral en febrero de 2025.
En julio de ese mismo año abandonó el grupo municipal Popular para pasar a la condición de no adscrita, y desde entonces no había vuelto a acudir a los plenos municipales.
Esa situación quedó resuelta el 31 de julio, cuando el Ayuntamiento firmó una resolución de Alcaldía -publicada el 14 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia- que puso fin a las competencias que González Prieto aún mantenía delegadas, dejando a la edil sin ninguna competencia de gobierno.
Acerina González ofreció una rueda de prensa a mediados del mes de julio del año pasado en la que hizo públicas ante los medios de comunicación las razones que, según aseguró, la llevaron a abandonar el Grupo Popular de Guía de Isora, denunciando un presunto “hostigamiento laboral constante”.